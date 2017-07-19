Девять вещей, о которых вам стоит задуматься перед расставанием с партнером

Вспомните своего партнера. Вспомните ваше единство, все хорошее. Ведь однажды вы любили этого человека, и он, возможно, даже был смыслом вашей жизни. Вместе вы прошли большой путь, и это был ваш с ним неповторимый опыт. Не уничижайте свое прошлое! Если у вас имеются общие дети, смотрите на своего бывшего партнера с мыслью: "Самое большое счастье в жизни было дано мне через тебя". Именно уважение прошлого создает основу для лучшего будущего. Вы шли рука об руку, и наверняка в определенный период жизни, когда вам требовалась поддержка, вы не были одиноки. Без его присутствия вы бы не стали той, кем являетесь сегодня. Возможно, в какой-то момент ваш партнер просто не шел по жизненному пути в соответствии со своей судьбой, и теперь ему предстоит отдаться провидению, пройти собственные испытания. Не закрывайте для него свое сердце и душу!







Не перекладывайте ответственность. В любом конфликте есть две стороны и два виновника. Признайте часть своей вины, подумайте, что бы вы могли сделать в конкретной ситуации иначе, дабы избежать ее или предотвратить. Где проявили малодушие и бездействие. Полное перекладывание ответственности за происходящее на другого человека никогда не приводит ни к чему хорошему. К тому же, вы не можете никого изменить. А анализируя свои собственные ошибки, вы получаете возможность стать лучшей версией себя.

Примите, что большинство проблем происходит от ошибок в коммуникации. Научитесь вовремя проговаривать все важные моменты отношений. Замалчивание проблем способно лишь приумножить их и отдалить партнеров друг от друга. Обида изкажает восприятие реальности. Через призму осуждения и упреков невозможно найти решение возникших проблем. Важно понять, что нет однозначно правых и провинившихся. Каждый верит в то, чему когда-то сам научился в своей семейной системе. И каждый человек также по-своему ограничен. Живя осуждением других людей, вы лишь обрекаете себя на одиночество.





Если расставание неизбежно, позвольте себе пережить эту боль полностью. Не притворяйтесь — испейте ее до дна, пройдите процесс от начала и до самого конца. Так вы сможете освободить место для чего-то нового. Не стоит сразу бросаться в новые отношения. В нашем обществе люди чаще всего бегут от боли, боясь остаться с ней наедине. Затем боль заменяет злость или даже ненависть. Но при такой замене истинная боль может жить внутри вас годами и даже десятилетиями, отравляя даже новые отношения старыми нерешенными проблемами.

Не проклинайте другого человека. В результате таких действий пострадает не только он, но и вы сами, ведь проклятие подобно нити, на всю жизнь связывающей вас с объектом вашей обиды. Просите у Высших сил избавить вас от обиды на партнера. Пытайтесь увидеть в происходящем положительное. Не обращайтесь к астрологам, магам и гадалкам, чтобы они вместо вас сделали трудный выбор и как-то облегчили ваши страдания. Поймите, что ваша судьба лишь в ваших руках, и ваша работа над собой сегодня формирует возможный план развития завтрашних событий. Не отдавайте свою судьбу и судьбу партнера в руки посторонних людей. Действуйте на основании любви и сочувствия. Концентрируйтесь лишь на том, как более безболезненно пройти через этот процесс. Не делая больно тому, кто когда-то был вам близок.



Принимайте то, что происходит с вами. Принимайте неизбежность происходящего. Обижаться и отрицать реальность значит противиться собственной судьбе. Протест, направленный на конкретную ситуацию, ничего не изменит, но отнимет у вас силы. Разберитесь лучше с тем, что вы действительно в силах поменять. Начните трансформировать себя при помощи психолога или семинаров самопознания. Поймите, что у каждого события есть свое начало и конец (ведь каждый из нас проходит через различные планетарные этапы). Наберитесь терпения и пройдите жизненное испытание с достоинством.





Не ищите утешения у другого человека от безысходности и пустоты в сердце. Не надейтесь на то, что кто-то спасет вас, докажет вам же вашу собственную ценность. Вы сами должны сделать это и стать своим источником света и вдохновения. Найдите внутренний резерв сил. Не становитесь моральным нищим, протягивающим всем руку в надежде на подаяние, вымаливая у окружающих сочувствие. "Нужна ли я кому-нибудь? Кто-нибудь меня вообще любит? Расскажите мне, какая я хорошая…" Принимая подобную позицию, вы рискуете попасть в манипулятивные отношения, в которых ваши слабости будут использовать против вас.

Ни в коем случае не рассказывайте новому партнеру о предыдущих сексуальных отношениях. Не раскрывайте секретов других людей и не выдавайте их интимных недостатков. Воздействие подобных разговоров на новые отношение может быть разрушительным. Ведь ценность тех, кто первым вошел в вашу семейную систему, гораздо больше, чем у тех, кто войдет в нее следующим. Оскорбляя своих бывших возлюбленных в глазах новых партнеров, вы добьетесь лишь того, что доверие к вам будет подорвано. Вскоре вы можете пострадать от своих действий точно таким же образом. Постарайтесь оставить бывшего партнера в прошлом.





Не спешите разрывать отношения, в которых были рождены дети. Мы создаем семьи не только для взаимного наслаждения, а для взаимной поддержки и воспитания потомства. Разумеется, жизнь под одной крышей и ежедневный быт меняют наши отношения. Страсть и влюбленность быстро проходят, а настоящая любовь подразумевает работу над собой. Мы стремимся найти лучшее решение. Но идеального пути и идеального партнера быть не может. Кто-то всегда страдает чуть больше. Выход? Не торопить события. Перед тем, как разрушить что-то, что вы совместно так долго строили, задумайтесь — действительно ли нет другого решения?

