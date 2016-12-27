"Посмотри на свою сестру, почему ты не можешь вести себя так же", "Вот папа придет и…", — Все знают, что не стоит говорить подобное ребенку. Но не все знают, что некоторые, казалось бы невинные фразы, которые мы постоянно употребляем, не менее разрушительно действуют на ребенка и ваши с ним отношения, пишет журнал "Счастливые родители".
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.