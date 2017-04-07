Есть родители, которые, желая вырастить ребенка таким, как они хотят, постоянно подавляют его. Они не разрешают ему принимать самостоятельные решения, поступать, как он хочет, выражать свою волю, проявлять свою индивидуальность.





Если им удается добиться своего, они довольны: "Ах, какой послушный ребенок у нас растет!". Но они зря радуются. Такой ребенок боится проявить себя, он опасается, что за этим последует критика, порицание. Такие дети становятся зависимыми от мнения окружающих, они все время стараются держаться в тени, чтобы не вызвать критику. поэтому предпочитают бездействовать.





Пройдет много лет, и родители будут пожинать плоды своего воспитания и удивляться, потому что их чадо вырастет безвольным, беспомощным. Они станут ругать взрослого сына, мол, почему он такой пассивный, безынициативный, почему постоянно чего-то ждет, вместо того, чтобы браться за дело самому. И не понимают, что сами воспитали его таким.





Чтобы такого не произошло, надо доверять ребенку, давать ему возможность действовать самому. Пусть он что-то сделает не так, пусть совершит ошибки, зато наберется опыта и не будет страшиться проявлять инициативу.



