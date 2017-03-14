Исследование показало: 20% участников нравилась жестокость любимых героев. 70% добровольцев отмечали положительные или нейтральные характеристики героев, например, силу или способность летать. Кроме того, ученые установили, что дети, которые больше увлекались супергероями, год спустя чаще проявляли физическую и реляционную агрессию.





По словам специалистов, в историях о супергероях много сюжетных линий, которые переплетаются между собой. Насилие там сочетается с просоциальным поведением, но дошкольники не способны извлечь из таких историй скрытую в них мораль. Исследователи добавляют: согласно данным предыдущих исследований, информация о насилии притупляет когнитивные и эмоциональные реакции.