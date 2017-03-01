Об этом говорит анализ примерно 100000 детей и их родителей из Великобритании, США, Китая, Индонезии, Испании и Мексики.





По итогам исследования ученые заявили: в среднем ребенок наследует около 20% ИМТ от каждого родителя. Причем, на результаты не влиял ни уровень экономического развития страны, в которой проживали люди, ни прочие внешние социально-экономические факторы.





Однако есть закономерность: наименее выражен выявленный эффект наследования был у худых детей (им достается по 10% ИМТ от каждого родителя). А вот у детей с явным ожирением этот показатель доходит до 30% и иногда больше. На практике это означает, чем больше лишнего веса у родителей, тем выше риск того, что их ребенок будет иметь те же проблемы с весом.