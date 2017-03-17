Исследование показало, что 18% детей проводили перед экранами больше трех часов в день. Мальчики чаще, чем девочки, долго смотрели телевизор, пользовались компьютерами и играли в приставки (22% против 14%). Исследователи установили: дети, которые проводили больше трех часов в день перед экранами, были склонны к диабету.





Уровни жиров в крови, сахара в крови натощак, маркеров воспаления, степень устойчивости к инсулину и кровяное давление у таких детей оказались выше по сравнению с теми, кто проводил перед экранами всего час в день или меньше. Кроме того, у этих участников было больше жировых отложений.