Определив черты лица, которые были больше всего похожи у монозиготных близнецов, специалисты вычисляли наследуемость. Она может варьироваться в диапазоне от нуля до единицы (0 — гены не играют никакой роли, 1 — являются единственным значимым фактором). В итоге исследователям удалось создать карту наследуемости черт лица.





Ученые обнаружили: самыми наследуемыми оказались форма кончика носа, область вокруг губ, скулы и уголки глаз. Специалисты надеются, что созданная ими карта поможет определить конкретные гены, участвующие в формировании черт лица. Возможно, эти гены также связаны с дефектами лица.