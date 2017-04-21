Как "приучить" мужа: почему нам так нравится переделывать друг друга

Я ехала в метро в час пик. Наушники забыла дома, поэтому слушала людей. А девушка, нависающая надо мной, так кричала в трубку, что слышно было в соседнем вагоне. "Знаешь, где можно поесть борща, как у мамы? У мамы!!! А я не люблю готовить. И платья носить не буду, понял? Сам носи платья, а я личность и люблю джинсы!"





Foto: кадр из фильма "Восемь подруг Оушена"





Личность в джинсах исчезла в толпе на станции "Белорусская", а я все представляла, как выглядит ее любитель борща. Среднего роста, наверное, коренастый, лысоватый, зато бородатый. Любит футбол и танки, лихо водит машину, перестраиваясь через ряд. Ходит везде в мужественных брюках и со смартфоном, устанавливает на него бесплатные приложения и потом их постоянно обновляет. Жену он тоже усовершенствует. Чтобы: а) не расслаблялась и б) соответствовала его представлениям об идеале. Ну, и чтобы борщ.

Человек любит поиграть в Бога. Или в богиню. Заново создать кого-нибудь по собственным лекалам, проапгрейдить, подмять под себя. Сначала полюбить что есть, а потом переделать так, как хочется. И назвать это красиво "Я стараюсь для его же блага!" "Я просто хочу, чтобы он был краси-ивым!" — нараспев говорила моя соседка Алена, когда мы столкнулись у мусоропровода. У Алены есть муж Игорь, а у Игоря — любимая клетчатая рубашка. Уютная, мягкая, немного потертая. И к ней — брюки с карманами. Все это отправилось в мусоропровод на моих глазах. Любящая жена аргументировала: "Если я не вмешаюсь, Игорь всю жизнь проходит в старых тряпках. Я не могу этого допустить. Купила ему целый модный гардероб, пусть выглядит стильно". Клетчатая рубашка грустно помахала рукавом и исчезла в недрах мусоропровода. Тем вечером я слышала, как у соседей ругались, а стильный Игорь даже кричал.

"Я приучил Таньку к спорту!" — хвастался мой коллега Виталий, молодой человек с икроножными мышцами, напоминающими наливные яблоки. Его жена Таня, маленькая круглая блондинка, вышла замуж по любви. К Виталию, увы, а не к спорту. Помимо мужа она любила печь шарлотки, смотреть фильмы Вуди Аллена и играть с детьми. Мечтала завести кота абиссинской породы. Из физических нагрузок предпочитала долгие прогулки по городу и генеральную уборку.

Я встретила их через год. Супруги только что пробежали первый совместный марафон. Яблоки Виталия превратились в мини-арбузы, он сиял здоровьем и счастьем, как юбиляр. А Таня уменьшилась в два раза. Худая была и уставшая, будто из нее выкачали воздух. Бормотала что-то про кроссфит и скакалку. Тему шарлоток и Вуди Аллена не поддержала, тихо пила воду. Я подумала тогда зло, что лучше бы Виталий купил жене кота. Его можно приучать к лотку, если уж хочется кого-то к чему-то приучить. И польза, и радость всем участникам процесса, и не надо насильно превращать чью-то жизнь в бесконечный марафон.



Иногда мне нас всех жалко. Хотим найти свою половинку, высокий идеал, любовь всей жизни, а находим обычных людей с недостатками. Какое мужество нужно, чтобы признать это и все равно человека любить! Сидишь такой, любишь, принимаешь, слагаешь дифирамбы, а в голове все равно предательские мысли.

Прекрасна ты, возлюбленная моя, глаза голубиные под кудрями твоими… но с прямыми волосами было бы лучше.

Свет очей моих… выключай за собой свет в ванной, сто раз говорила! Я к вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать… а вообще могу. Отнеси чашку на кухню, купи мне домик в деревне и почитай уже Пушкина вместо Джорджа Мартина!

Пора, красавица, проснись… в семь утра, а не в одиннадцать.

Боже какой мужчина, я хочу от тебя сына… а еще хочу, чтобы ты полюбил сериал про молодого папу, стал, как мой папа, и дарил мне дорогие подарки. А ведь главный подарок, который можно преподнести любимому, — свобода. Свобода быть тем, кем он есть и хочет быть, свобода делать выводы и принимать решения, свобода становиться лучше в естественных условиях и по собственному желанию. Такое вот эффективное делегирование полномочий. Люди классные. Они могут сбросить лишний вес, выучить итальянский за два месяца, найти космический рецепт борща, купить светлый терем с балконом на море. Они меняются — но только когда сами этого хотят.



Foto: кадр из фильма "Предложение"



