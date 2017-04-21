Как "приучить" мужа: почему нам так нравится переделывать друг друга

О том, как выйти замуж за лучшего парня в мире, а потом всю жизнь превращать его в кого-то другого пишет журналист Леди.mail.ru.
Я ехала в метро в час пик. Наушники забыла дома, поэтому слушала людей. А девушка, нависающая надо мной, так кричала в трубку, что слышно было в соседнем вагоне. "Знаешь, где можно поесть борща, как у мамы? У мамы!!! А я не люблю готовить. И платья носить не буду, понял? Сам носи платья, а я личность и люблю джинсы!"
Личность в джинсах исчезла в толпе на станции "Белорусская", а я все представляла, как выглядит ее любитель борща. Среднего роста, наверное, коренастый, лысоватый, зато бородатый. Любит футбол и танки, лихо водит машину, перестраиваясь через ряд. Ходит везде в мужественных брюках и со смартфоном, устанавливает на него бесплатные приложения и потом их постоянно обновляет. Жену он тоже усовершенствует. Чтобы: а) не расслаблялась и б) соответствовала его представлениям об идеале. Ну, и чтобы борщ.
Человек любит поиграть в Бога. Или в богиню. Заново создать кого-нибудь по собственным лекалам, проапгрейдить, подмять под себя. Сначала полюбить что есть, а потом переделать так, как хочется. И назвать это красиво "Я стараюсь для его же блага!"
"Я просто хочу, чтобы он был краси-ивым!" — нараспев говорила моя соседка Алена, когда мы столкнулись у мусоропровода. У Алены есть муж Игорь, а у Игоря — любимая клетчатая рубашка. Уютная, мягкая, немного потертая. И к ней — брюки с карманами. Все это отправилось в мусоропровод на моих глазах. Любящая жена аргументировала: "Если я не вмешаюсь, Игорь всю жизнь проходит в старых тряпках. Я не могу этого допустить. Купила ему целый модный гардероб, пусть выглядит стильно". Клетчатая рубашка грустно помахала рукавом и исчезла в недрах мусоропровода. Тем вечером я слышала, как у соседей ругались, а стильный Игорь даже кричал.
"Я приучил Таньку к спорту!" — хвастался мой коллега Виталий, молодой человек с икроножными мышцами, напоминающими наливные яблоки. Его жена Таня, маленькая круглая блондинка, вышла замуж по любви. К Виталию, увы, а не к спорту. Помимо мужа она любила печь шарлотки, смотреть фильмы Вуди Аллена и играть с детьми. Мечтала завести кота абиссинской породы. Из физических нагрузок предпочитала долгие прогулки по городу и генеральную уборку.
Я встретила их через год. Супруги только что пробежали первый совместный марафон. Яблоки Виталия превратились в мини-арбузы, он сиял здоровьем и счастьем, как юбиляр. А Таня уменьшилась в два раза. Худая была и уставшая, будто из нее выкачали воздух. Бормотала что-то про кроссфит и скакалку. Тему шарлоток и Вуди Аллена не поддержала, тихо пила воду. Я подумала тогда зло, что лучше бы Виталий купил жене кота. Его можно приучать к лотку, если уж хочется кого-то к чему-то приучить. И польза, и радость всем участникам процесса, и не надо насильно превращать чью-то жизнь в бесконечный марафон.
Иногда мне нас всех жалко. Хотим найти свою половинку, высокий идеал, любовь всей жизни, а находим обычных людей с недостатками. Какое мужество нужно, чтобы признать это и все равно человека любить! Сидишь такой, любишь, принимаешь, слагаешь дифирамбы, а в голове все равно предательские мысли.
Прекрасна ты, возлюбленная моя, глаза голубиные под кудрями твоими… но с прямыми волосами было бы лучше.
Свет очей моих… выключай за собой свет в ванной, сто раз говорила!
Я к вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать… а вообще могу. Отнеси чашку на кухню, купи мне домик в деревне и почитай уже Пушкина вместо Джорджа Мартина!
Пора, красавица, проснись… в семь утра, а не в одиннадцать.
Боже какой мужчина, я хочу от тебя сына… а еще хочу, чтобы ты полюбил сериал про молодого папу, стал, как мой папа, и дарил мне дорогие подарки.
А ведь главный подарок, который можно преподнести любимому, — свобода. Свобода быть тем, кем он есть и хочет быть, свобода делать выводы и принимать решения, свобода становиться лучше в естественных условиях и по собственному желанию.
Такое вот эффективное делегирование полномочий. Люди классные. Они могут сбросить лишний вес, выучить итальянский за два месяца, найти космический рецепт борща, купить светлый терем с балконом на море. Они меняются — но только когда сами этого хотят.
Маленький ребенок подчиняет себе, своему режиму и своим прихотям. Взрослый не должен. Никто не обязан вскакивать по первому вашему писку, развлекать вас и ломать себя, чтобы вы не плакали.
Не стоит лепить экстраверта из интроверта, романтика из прагматика, жаворонка из совы. Сова птица сильная, может себя побороть. Явится утром на кухню встречать рассвет, обескураженно ухая и засунув лапы в ваши тапки вместо своих. Но будет ли счастлив этот нелепый зевающий пернатый в крошечных тапках с помпонами? Или вам в принципе не важно, счастлив ли он, главное — соответствует вашим ожиданиям? Вряд ли. Вы ж его тоже любите со всеми помпонами.
Путешественники во времени очень осторожны. Они знают, чем чреваты перемены. Раздавишь бабочку — и где-то далеко сойдет лавина или родится новый Гитлер. Мы, люди, живущие только сегодняшним днем, куда беспечнее. Переделываем своих близких и надеемся, что обойдется.
Не понимаем, что бережливый человек, которого вынудили сорить деньгами, больше не сможет охранять семейный бюджет. Что чувствительный и ранимый не обрастет броней, а просто будет плакать, когда никто не видит. Что природный тугодум, которого вечно торопят, не успеет обработать информацию и наделает ошибок. Что давление рождает страх, а страх — потребность врать. И что на выходе мы получим либо приспособившуюся помесь амебы с золотистым ретривером, либо несчастного задерганного невротика.
Ну, или останемся одни. Ведь редкий человек захочет быть при ком-то бесплатным и вечно обновляемым приложением.