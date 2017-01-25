Полтора года назад врачи из Нью-Йорка совершили настоящий прорыв — они сконструировали эмбрион "ребенка трех родителей". К врачам обратилась супружеская пара, у которой уже было двое детей, зачатых естественным путем, но оба ребенка погибли. Их мать оказалась носителем редкой генетической болезни — синдрома Лея. Причина этой болезни — мутация в ДНК митохондрий, клеточных структур, которые отвечают за выработку энергии. У детей с синдромом Лея нарушается энергетический обмен в клетках, они страдают от головных болей, судорог, постоянной тошноты и рвоты, быстро утомляются, плохо развиваются и обычно погибают в раннем возрасте.





Основная генетическая информация, которую мы получаем от родителей, содержится в виде ДНК в ядре половых клеток — яйцеклеток и сперматозоидов. Но небольшая часть наследственной информации находится в ДНК митохондрий — их мы получаем только из материнской яйцеклетки. Что сделали врачи, чтобы подарить женщине с мутацией в геноме митохондрий и ее мужу здорового ребенка? Они взяли донорскую яйцеклетку, удалили из нее ядро и перенесли туда ядро из яйцеклетки матери. Затем гибридную яйцеклетку оплодотворили спермой отца. Получился "ребенок трех родителей" — с генами мамы и папы в ядре и митохондриями от донора.





Как мы видим, технологии помогают людям с редкими мутациями в генах родить здоровых детей. И для этого не всегда нужно создавать гибридные эмбрионы и использовать донорские клетки.





Сегодня будущие родители могут сделать генетический тест и узнать, нет ли у них опасных мутаций. Если они есть, репродуктологи оплодотворят несколько яйцеклеток в пробирке и проведут генетический анализ каждого эмбриона. Будущей матери пересадят эмбрион, у которого не найдут родительских мутаций. Таким образом можно получить полностью здоровых детей у родителей-носителей серьезных заболеваний: гемофилии, мышечной миопатии Дюшенна, болезни Хантингтона и других.





Но такие заболевания все же — большая редкость, в отличие от разных форм бесплодия. Организм женщины может перестать вырабатывать яйцеклетки. У мужчин сперматозоиды могут терять подвижность и способность к оплодотворению. В конце концов, "бесплодие" может быть условным — например, у однополых пар, которые не могут завести общего ребенка. Может ли медицина решить проблемы этих людей?