В середине января сыну телеведущей Ксении Собчак Платону исполнилось два месяца. Мать светской львицы Людмила Нарусова рассказала о том, как растят малыша. "Закаляют ребенка и купают его при температуре 33 градуса, (мне) хочется сделать воду потеплее, но я их слушаю, правда, мне не нравится это", — уверяет мама Ксюши.

Бабушка хотя и шокирована, но не вмешивается и не дает советов. "Нельзя пытаться молодым навязать свои представления о том, как надо ребенка воспитывать, а наоборот, надо делать, как они говорят, и беспрекословно выполнять то, что они хотят", — цитирует Людмилу Борисовну портал "Народные новости".







Педиатры считают идеальной для купания новорожденного температуру воды не выше 37 градусов, но не ниже 34. Дело в том, что околоплодная жидкость имеет температуру 37 градусов, и именно в этих условиях ребенок развивается до рождения. Если температура воды больше +38, купание может привести к учащенному сердцебиению и перегреву.

Слишком холодная вода может напугать малыша, и он станет бояться ванной. А уже с двух месяцев, как и в случае с сыном Собчак, ребенка можно начинать закалять, охлаждая воду на один-два градуса в три-четыре дня. Некоторые советуют даже для купания самых маленьких использовать воду 25-26 градусов.







A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 12, 2017 at 1:15am PST