При подготовке к родам будущие мамы планируют их еще до счастливого момента — они подбирают наилучшее место для родов, самую понятливую акушерку, понемногу собирают вещи для новорожденного и, наконец — ищут поддержку у окружающих. Несомненно, хорошую поддержку во время беременности окажет отец ребенка — но этого не всегда бывает достаточно.

Доула в этот момент может оказаться прекрасным вариантом — как во время беременности, так и родов, а также когда ребенок уже родился. О том, почему беременной стоит воспользоваться помощью доулы для своих родов расскажет лектор семинара "4етверги ожидания" в т/ц Domina Shopping — практикующая доула, ведущая обучение в разных странах, Катрина Пуриня.







Доула — это опытный, особо обученный человек, оказывающий помощь женщине во время беременности и родов — а также после них. Доула — это информативная поддержка до появления ребенка на свет, эмоциональная и физическая поддержка во время родов — и практическая поддержка, когда ребенок и мать друг с другом встретятся. Важно помнить, что доула — не врач.





Доула выслушает и объяснит





Во время беременности с молодой мамой доула формирует доверительные отношения. Доула выслушивает ее, знакомится с ней эмоционально. Ход родов доула может объяснить как физиологически (показать упражнения), так и эмоционально — например, рассказать об эмоциональных переменах. За время совместной работы по подготовке к родам доула поможет мыслить позитивно и разработать план родов.





Доула — поддержка во время родов





Во время родов доула будет постоянно обеспечивать внимание, она поможет как с запланированными родами на дому, так и по дороге из дома в больницу. Конечно, доула не может заменить партнера женщины: она лишь поможет ей стать матерью гармонично и красиво, пока акушерка заботится об успешном рождении ребенка. Во время родов доула как поможет с рекомендациями по дыханию, позам и массажу, так и будет знать, когда сказать слова поддержки.





Доула будет рядом и после родов





Когда счастливая мама вернется с ребенком домой, начнут возникать вопросы и беспокойства о том, как и что следует делать. Доула поможет молодой маме найти ответы на интересующие вопросы (особенно о кормлении грудью), и поддержит с мелкими делами — поможет одеть малыша или в первый раз его помыть. Доула поможет укрепить отношения матери с ребенком и вовлечет отца в новую жизнь. Присутствие доулы укрепит и объединит семью с приходом в нее нового члена.





Подробнее о значении доулы во время беременности, о необходимых для беременных витаминах, о выборе имени ребенка и других актуальных темах, связанных с беременностью, молодые и будущие мамы смогут узнать на семинаре "4етверги ожидания". Он пройдет с 11:00 по 13:00 30 марта 2017 года, в торговом центре Domina Shopping, по адресу ул. Иерикю, 3, Рига (на центральной площадке, у ресторана Vairāk Saules).