Умение управлять временем, планировать свои дела и достигать целей — навыки, которыми обладает далеко не каждый взрослый, что уж говорить про детей. Но освоить их возможно. И чем раньше ребенок начнет это делать, чем лучше. Как же помочь школьнику научиться управлять своим временем? На вопрос отвечает Дети.mail.ru.
Чтобы понять, куда и на что тратится время, полезно хотя бы несколько дней, а лучше — пару недель — записывать все дела с точностью до 10-15 минут. Это поможет увидеть, почему интересная книга о пиратах так и не прочитана.
- 1. Есть слона по частям, а лягушек — на завтрак
- 2. Различать гибкие и жесткие дела
- 3. Считать временные затраты на каждое дело
- 4. Отсекать "поглотителей времени"
- 5. Планировать семейные дела
- 6. Ставить цели
- 7. Планировать вознаграждения
- 8. Организовать комнату ребенка и его рабочее пространство
- 9. Планировать отдых