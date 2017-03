モノトーン⚫️⚪️ * 皆様、沢山のフォロー、温かいコメントの数々ありがとうございます❣️海外のサイトで紹介していただいて、一気にフォロワーが増えて感謝感激です😍😍お一人お一人にコメントをお返しすることが難しくなってきました😓これからは「いいね❤️」で返信の代わりとさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします😊😊 Thank you everyone, a lot of followers and a nice comment❣️I am very happy that overseas followers have increased😍😍It is difficult to return comments individually😓Instead of replying "LIKE❤️". I look forward to working with you.😊😊 * #couple #over60 #fashion #coordinate #outfit #ootd #instafashion #instaoutfit #instagramjapan #whitehair #silverhair #greyhair #夫婦 #60代 #ファッション #コーディネート #夫婦コーデ #今日のコーデ #グレイヘア #白髪 #共白髪

A post shared by bon_pon (@bonpon511) on Mar 7, 2017 at 7:54am PST