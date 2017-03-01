Маленьких рижан и гостей столицы приглашают на серию научно-развлекательных шоу

Клуб Zilā Pūce и московская студия умных праздников "Чудные штуки" приглашают детей 7-12 лет на научные интерактивные шоу, которые будут проходить в Риге с 17 по 19 марта.

Школа детективов (17 марта в 12.00 и в 16.00, 18 марта в 12.00)

Стать настоящими детективами? Почему бы и нет? Дети узнают, что такое улики, как отличить кровь от любой красной жидкости, как снять собственные отпечатки пальцев и разберутся в том, как устроена водородная хлопушка. Они научатся безошибочно составлять фоторобот, проявлять невидимые чернила, разгадывать шифры и многое другое. Агате Кристи такое и не снилось!

Foto: Preses foto





Во время шоу детей ждут:





- Эксперименты, раскрывающие тайны детективной науки;

- Полезные знания в области криминалистики, химии и логики;

- Трое ведущих, которые говорят на латышском и русском языка;

- Индивидуальный подход к каждому участнику: в нашем зале всего 30 мест.





Продолжительность: 1 час 45 минут





Foto: Shutterstock

Научное путешествие (18 марта в 16.00, 19 марта в 12.00 и в 16.00)

Дети окажутся в городе молекул, где всегда весело: молекулы умеют танцевать, с их помощью можно создавать азотные облака, жидкости, меняющие увет, изучать природные индикаторы, готовить крио-мороженое и многое другое. В игровой форме и на примере экспериментов дети познакомятся с удивительными научными явлениями.





Во время шоу детей ждут:





- Необычные опыты, открывающие двери в научный мир;

- Законы химии и физики в действии;

- Трое ведущих, которые говорят на латышском и русском языках;

- Индивидуальный подход к каждому участнику: в нашем зале всего 30 мест.





Продолжительность: 1 час 45 минут





Foto: Shutterstock





Студия умных праздников "Чудные штуки" — одно из самых успешных и креативных детских агентств Москвы. Она была создана 6 лет назад командой педагогов и актеров во главе с Татьяной Кожевниковой. Дипломированный педагог, Татьяна несколько лет работала преподавателем в школе и придумывала частные детские праздники, а затем создала "Чудные штуки". Научные программы "Чудных штук" построены на умелом сочетании ярких, нетривиальных экспериментов и рассказах о законах физики, химии и даже криминалистики. Татьяна — безусловный эксперт в области детских развлечений и обучающих методик. С 17 по 19 марта она будет вместе с помощниками проводить научные шоу в Риге. — одно из самых успешных и креативных детских агентств Москвы. Она была создана 6 лет назад командой педагогов и актеров во главе с Татьяной Кожевниковой. Дипломированный педагог, Татьяна несколько лет работала преподавателем в школе и придумывала частные детские праздники, а затем создала "Чудные штуки". Научные программы "Чудных штук" построены на умелом сочетании ярких, нетривиальных экспериментов и рассказах о законах физики, химии и даже криминалистики. Татьяна — безусловный эксперт в области детских развлечений и обучающих методик. С 17 по 19 марта она будет вместе с помощниками проводить научные шоу в Риге.





Образовательный Клуб "Zilā Pūce" создан в Риге в начале 2017 года. Помимо развивающих и научно—познавательных детских программ, Клуб "Zilā Pūce"/"Синий филин", начиная с апреля, будет организовывать лекции для взрослой аудитории. Лекции в Клубе – не старомодный академический жанр и не бенефисы российских знаменитостей, которые уже все успели рассказать в интервью задолго до приезда в Ригу. Наши лекции — это действительно новая информация из уст российских, латвийских и израильских экспертов, обладающих уникальным профессиональным опытом. Они харизматичны, остроумны, с ними всегда интересно общаться! История Латвии, научные открытия, которые изменят мир послезавтра, мировая культура и жизнь в экзотических странах — обо всем об этом можно будет узнать на лекциях. Уютный зал в центре Старой Риги, бокал вина, ароматный кофе и бесценное общение с экспертами. создан в Риге в начале 2017 года. Помимо развивающих и научно—познавательных детских программ, Клуб "Zilā Pūce"/"Синий филин", начиная с апреля, будет организовывать лекции для взрослой аудитории. Лекции в Клубе – не старомодный академический жанр и не бенефисы российских знаменитостей, которые уже все успели рассказать в интервью задолго до приезда в Ригу. Наши лекции — это действительно новая информация из уст российских, латвийских и израильских экспертов, обладающих уникальным профессиональным опытом. Они харизматичны, остроумны, с ними всегда интересно общаться! История Латвии, научные открытия, которые изменят мир послезавтра, мировая культура и жизнь в экзотических странах — обо всем об этом можно будет узнать на лекциях. Уютный зал в центре Старой Риги, бокал вина, ароматный кофе и бесценное общение с экспертами.





Интерактивные шоу "Школа детективов" и "Научное путешествие" состоятся в помещении галереи Cub: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris, 6/1.







