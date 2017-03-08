Довольно часто мы слышим от знакомых, что у них в отношениях было все хорошо, все нормально, а потом он/она ушел. Почему так случается? Люди не разговаривают. Они не обсуждают неоднозначные вопросы, из-за которых могут быть неприятные последствия и, как исход, разрыв отношений. Мы ведь этого не хотим? Так давайте же разберем темы, которые однозначно необходимо обсудить со своим партнером.