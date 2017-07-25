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"Не хочу быть лучшим другом своему ребенку". Чем опасна дружба между детьми и родителями?

DELFI Woman
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"Не хочу быть лучшим другом своему ребенку". Чем опасна дружба между детьми и родителями?
Foto: Shutterstock

В последние годы стало популярным заявлять о том, что вы и ваш ребенок — лучшие друзья. Что с этим не так, и почему стоит перестать расценивать себя как лучшего друга вашего сына или дочери, рассказывает Дина Лэндон, автор издания Good Housekeeping.

"Моя мама — мой лучший друг!", "Я так рада, что у меня есть моя дочь! Она мой лучший друг!" — как часто подобные фразы можно услышать от знакомых и прочитать в социальных сетях. И меня от этого передергивает. Почему? Потому что я не хочу быть лучшим другом своему ребенку — ни сейчас, ни потом. И я не считаю, что нормально быть лучшими друзьями с детьми, когда они вырастают. А когда я публично выражаю это мнение, то в меня летят презрительные взгляды и едкие комментарии шокированных родителей.

Я объясню вам, почему я так считаю. Я люблю своего сына и именно благодаря своему жизненному опыту эмоций и отношений я считаю цель стать лучшим другом для своего ребенка — не самая правильная.

Решение завести ребенка накладывает некоторые обязательства: основные — кормить, одевать, защищать и давать крышу над головой, и более широкого смысла — любовь, наставничество и поддержка. Это только ваши обязательства, ваш ребенок не обязан любить вас или заполнять пустоту в вашей душе, если вы мать-одиночка. Ваш ребенок вам ничего не должен. Если я поставила целью подружиться со своим ребенком, то эта дружба может подразумевать, что он мне что-то должен, что мои старания как родителя позже должны мне компенсироваться в виде дружбы с собственным ребенком.

Решение завести ребенка накладывает обязательства, которые не распространяются на ребенка.

"Не хочу быть лучшим другом своему ребенку". Чем опасна дружба между детьми и родителями?
Foto: Shutterstock

Психолог и доктор Лиза Фаерстоун в своей статье пишет: "Родители, испытывающие эмоциональный голод, нередко используют собственных детей, чтобы удовлетворить эту потребность". А это может эмоционально опустошить ребенка. У меня есть друзья, партнер и другие взрослые люди, которые восполняют мои потребности в эмоциях. Несправедливо возлагать эту непосильную ношу на ребенка, к тому же ноша не меняется с его взрослением.

Я подарила своему ребенку жизнь, но он заслуживает жить собственной жизнью, в том числе и интимной, а это как раз та сфера, в которую так любят вмешиваться родители. Дина Лэндон

Каждый раз, когда в нашем браке наступал очередной разлад, мой уже бывший муж бежал к своему отцу с жалобами о деньгах, интимной жизни или ссорах. Через некоторое время я заметила, что его родители ко мне стали относиться гораздо прохладнее. На последнее Рождество они подарили мужу дорогие подарки, мне же достались товары по скидке. Затем, когда мы приезжали к ним в гости, его мать отказалась выйти и попрощаться со мной и своим внуком. В результате все это повлияло на мое решение расстаться с ним.

Быть лучшим другом вашего ребенка, даже если он взрослый, может негативно сказаться на его личной жизни. Потому что естественное желание поддерживать вашего ребенка может незаметно перерасти в слепой переход на его сторону и нежелание помогать спасти его брак. Что, в свою очередь, может привести к дальнейшему ухудшению его отношений с партнером. Причем это работает и в другую сторону.

Естественное желание поддерживать вашего ребенка может незаметно перерасти в слепой поддержку его стороны, нежели поддержку его брака.

"Не хочу быть лучшим другом своему ребенку". Чем опасна дружба между детьми и родителями?
Foto: Shutterstock

В прошлом году я работала вместе с консультантом по вопросам отношений Кавитой Дж. Патель, чтобы изменить свои взгляды на отношения и в следующий раз избежать грубых ошибок. На наших встречах она рассказала нам, как ее мать звонила ей, чтобы выговориться или попросить совета после ссоры с отцом Кавиты. Вместо того, чтобы решать проблемы собственного брака, Кавита работала на родительским. Когда она поняла, что происходит, она сказала матери, что разговоры о проблемах родительского брака загружают ее и не позволяют ей быть их дочерью.

По ее мнению, "когда ребенок становится родителем для своих родителей, их отношения распадаются. Родители должны поддерживать своего ребенка, а ребенок должен получать эту поддержку". После того, как Кавита изменила свое поведение, в лучшую сторону изменился ее собственный брак и брак ее родителей.

Если вы слишком полагаетесь на своих детей в плане решения проблем в своих отношениях, это может опустошить их и они не смогут быть полноценным партнером в собственных отношениях. Встречайтесь с подругами, откройте бутылочку вина и расскажите им о своих проблемах в отношениях, а не своему ребенку. Даже если ему 35 лет.

"Не хочу быть лучшим другом своему ребенку". Чем опасна дружба между детьми и родителями?
Foto: Shutterstock

По сути, все, о чем я здесь рассказала, можно подытожить одним лишь словом: границы. В здоровых отношениях границы есть у слов и поступков и они основаны на уважении, доверии и индивидуальных потребностях. С возрастом вашему ребенку перестанет быть нужным ваше одобрение или разрешение встретиться с друзьями в пятницу вечером. В отличие от детства, взрослый ребенок способен сам устанавливать границы. Неважно, не хочет ли ребенок разговаривать с вами о своей интимной жизни, или не хочет быть вашим психоаналитиком, если у ваших с ним отношений есть четкие границы, то ваша связь от этого станет только крепче. И никому не придется страдать от манипулятивных вопросов вроде "Почему ты мне не звонишь?" или "Ты целый месяц был в отпуске, но так и не навестил меня", если в основе отношений родителей и ребенка нет ожидания дружбы.

Я очень надеюсь, что мы останемся близки, когда мой сын вырастет. Но я не хочу быть его другом — друзья приходят и уходят, а мама — это навсегда.

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DELFI Woman

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