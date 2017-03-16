Современные родители все чаще жалуются: "Я не понимаю своего ребенка". Почему эта проблема стала более очевидной именно сейчас? Эксперты сходятся во мнении, что всему виной обилие информационных потоков: дети живут при таком насыщенном информационном фоне, который никому и не снился двадцать лет назад. Московский преподаватель и создатель студии умных праздников "Чудные штуки" Татьяна Кожевникова рассказала порталу DELFI, что нужно делать родителям, чтобы дети не хотели "заменить" их компьютером.