Современные родители все чаще жалуются: "Я не понимаю своего ребенка". Почему эта проблема стала более очевидной именно сейчас? Эксперты сходятся во мнении, что всему виной обилие информационных потоков: дети живут при таком насыщенном информационном фоне, который никому и не снился двадцать лет назад. Московский преподаватель и создатель студии умных праздников "Чудные штуки" Татьяна Кожевникова рассказала порталу DELFI, что нужно делать родителям, чтобы дети не хотели "заменить" их компьютером.
Шесть лет назад дипломированный педагог Татьяна Кожевникова решила открыть агентство, которое бы специализировалось на организации детских праздников и научных шоу. Сегодня "Чудные штуки" является одной из самых успешных нишевых компаний Москвы. Татьяна знает действительно много о современных детях и их пристрастиях. И считает, что родителям здесь есть чему поучиться.
17, 18 и 19 марта Татьяна Кожевникова проведет в Риге детские научные шоу "Школа детективов" и "Научное путешествие", которые состоятся в зале отеля Gutenbergs. Больше информации о мероприятиях можно получить здесь.