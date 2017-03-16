Шесть лет назад дипломированный педагог Татьяна Кожевникова решила открыть агентство, которое бы специализировалось на организации детских праздников и научных шоу. Сегодня "Чудные штуки" является одной из самых успешных нишевых компаний Москвы. Татьяна знает действительно много о современных детях и их пристрастиях. И считает, что родителям здесь есть чему поучиться.
17, 18 и 19 марта Татьяна Кожевникова проведет в Риге детские научные шоу "Школа детективов" и "Научное путешествие", которые состоятся в зале отеля Gutenbergs. Больше информации о мероприятиях можно получить здесь.