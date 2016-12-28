Разделите обязанности

Если свекровь приехала к вам на несколько дней и полна решимости причинять добро и наносить пользу, займите ее тихими играми, то есть заранее обговорите, кто печет пирожки, а кто складывает салфетки и начищает фамильный мельхиор. Пусть свекровь готовит свой коронный оливье по семейному рецепту, а вы спокойно займитесь уткой в яблоках. Упаси вас небо лезть к ней с кулинарными советами ("Марья Николаевна, литр майонеза в салат — вы это серьезно?!"), однако и свою территорию защищайте мягко, но решительно. Не будет лишним слегка подольститься и попросить изготовить что-то, чем она особенно гордится — дескать, никто лучше вас эти пирожки не печет, уж сколько раз я пыталась — выходит лишь жалкое подобие. Одной фразой вы покажете свекрови ваше к ней уважение, ее незаменимость и восхищение кухонными талантами. В профите — мир в семье. И пирожки.





"Свекровь всегда приходит утром 31 декабря и рвется мне помогать готовить. Помощь заключается в том, что она сидит на табуретке и ругает меня за расточительность — я в салат кладу целую банку горошка, а ведь трех ложек хватило бы! Зачем в оливье ветчина, купила бы докторской колбаски, она втрое дешевле! Что еще за выдумки — гуся жарить, все курицу жарят — и ничего".

Екатерина, 30 лет





Морально подготовьтесь

Скорее всего, со своей свекровью вы уже хорошо знакомы, этот ужин далеко не первый. Следственно, вы знаете, чего от нее ожидать. Если у вас есть какие-то расхождения во мнениях, то они всплывут и сейчас. Ваша задача — держать в голове все "красные кнопки", на которые наверняка попытается надавить мама обожаемого супруга. Помните о них и приготовьтесь игнорировать ее выпады в отношении ваших педагогических принципов, кулинарных навыков, вкуса, ума и успешности. И немедленно переводите разговор на что-то другое всякий раз, когда свекровь попытается подпустить шпильку.



Обходите острые углы

Не заводите застольных бесед на темы, от которых "мама" может самовоспламениться. Вам давно не 15 лет, зачем провоцировать и включать панка? В сущности, вам ведь все равно, что свекровь думает про Крым, Турцию, систему Монтессори и доступность ипотечных кредитов.



Радуйтесь

Или хотя бы симулируйте радость — талантов Мерил Стрип для этого не требуется. Сделайте комплимент ее кофте с люрексом, бросьте невзначай, как здорово собраться всей семьей, похвалите ее подарки — словом, проявите внимание и вежливость. Даже такие мелочи могут растопить лед между вами.

"Свекровь подарила мне на Новый год сережки — недорогие, но действительно симпатичные. Я бы им, может, и порадовалась бы, если бы она не повторяла каждые полчаса, как дорого они ей обошлись, какие они прекрасные, эксклюзивные и дизайнерские, и не требовала, чтобы я их показала каждому гостю, чтобы он лично убедился в ее вкусе и щедрости".

Мария, 29 лет



Не принимайте близко к сердцу





Если "мама" относится к тому типу свекровей, которым ссориться с невесткой жизненно необходимо, старайтесь игнорировать все ее выпады. Любое обидное высказывание — либо намеренное (и тогда это провокация), либо случайное (то есть недостаток социальных навыков). В дореволюционной России в программу светского обучения аристократов входила выработка навыков "улыбаться и махать" в любой ситуации, даже если собеседник намеренно поливает помоями. Поступайте, как советуют пособия по этикету пушкинской эпохи: в ответ на колкости улыбайтесь уголками рта и делайте вид, что не расслышали.

"Мама" приехала к нам отмечать праздник за пару дней до Нового года. Утром 31 она позвала нас с мужем к себе в комнату, подарила ему деньги, а мне даже "здрасьте" не сказала. В полдвенадцатого выплыла из своей комнаты, села за стол, покривилась на все салаты, зато съела полкило красной икры. 1 января мы с дочерью зашли ее поздравить, подарили ей подарок, который она откинула в сторону, даже не посмотрев. А после обеда пришли золовка с мужем, которой потом в разговоре тет-а-тет свекровь рассказала, что салаты мои дрянь, торт не стоил того, чтобы время на него тратить — и вообще я думала только о себе"

Алина, 28 лет

Пейте поменьше

Это вообще универсальный совет. Во-первых, "мама" не запишет вас в алкоголички (а если вы не в самых теплых отношениях, она наверняка хочет вас во что-нибудь записать: не в лентяйки, так в комсомол). Во-вторых, вы под воздействием шампанского не ляпнете ничего неуместного и не решите, что новогодняя ночь — самое лучшее время для выяснения отношений. В третьих, никакого похмелья и пропавшего первого января.

Продумайте развлечения



Скука в сочетании с тяжелой едой и обилием выпивки — идеальная почва для выращивания конфликтов. От нечего делать люди начинают дискутировать, а спиртное только повышает градус спора, тут уже недалеко и до перехода на личности. Подумайте, чем все будут заниматься между закусками и горячим. Подбейте подрастающее поколение почитать стишки, покажите слайд-шоу из фотографий лучших моментов года (не забудьте вставить несколько снимков со свекровью), выгоните всех на улицу запускать фейерверки.

