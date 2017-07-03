Один дома: с какого возраста ребенка можно оставлять без присмотра

Пока родители на работе, а школы и некоторые детские сады еще закрыты, многие дети остаются на попечении родственников или предоставленными сами себе. В последнее время очень часто Муниципальной полиции приходится реагировать на вызовы горожан, сообщающих, что на улице без присмотра находятся маленькие дети, иногда совсем крохи. Портал Riga.lv и Рижская муниципальная полиция рассказывают, до какого возраста детей ни в коем случае (и это по закону) нельзя оставлять одних.

В Латвии законы не столь суровы, как, например, в той же Англии, где ребенок до 12 лет даже в школу самостоятельно ходить не может. Органы опеки могут не только оштрафовать родителей, но и забрать ребенка из семьи, отдав на воспитание другим людям.

Однако и у нас есть требования, которые каждый родитель должен соблюдать. И главным образом для того, чтобы обезопасить своего же ребенка!

ВАЖНО: Дети до 7 лет должны постоянно находиться под надзором родителей или других взрослых. И ни в коем случае их нельзя оставлять одних ни в квартире, ни на улице, ни в кафе, ни в другом публичном месте.

Закон предусматривает, что за оставленного без должного надзора ребенка в возрасте до семи лет полиция может предупредить родителей или наложить на них штраф в размере 70 евро.

Но важно знать, что за не достигшими 7-летнего возраста детьми, может приглядывать и другой ребенок. По Закону о защите прав ребенка, это может быть лицо, которое достигло как минимум 13-летнего возраста.

В ночные часы в Риге, с 22:00 до 7:00, на улице и в публичных местах без сопровождения взрослых не имеют права находиться дети и подростки, которые не достигли 16-летнего возраста.

Эти правила необходимо соблюдать и руководителям различных кружков и факультативов. Были случаи, когда Рижская муниципальная полиция констатировала, что дети посещали занятия слишком рано утром или слишком поздно вечером. Но были и позитивные примеры.

Например, в одном скейтпарке родители написали доверенность на руководителя кружка, который был вправе присматривать за детьми во время поздних занятий, а после обязался развести детей по домам.