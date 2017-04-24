Исследование показало: взрослые хорошо запоминали информацию, на которой их просили сосредоточиться. Но при этом они игнорировали все остальное. С другой стороны, дети 4-5 лет, как правило, обращали внимание на все, что было перед ними, даже если их просили сосредоточиться на чем-то одном.





По словам исследователей, любопытство заставляет детей замечать вещи, которые взрослые упускают из-за избирательного внимания. Поэтому дети больше узнают в новой обстановке. Правда, способность сосредоточиться тоже нельзя назвать лишней. Она позволяет взрослым выдерживать долгие совещания и вести беседы, не отвлекаясь.