Не секрет, что у детей многие навыки развиты хуже, чем у взрослых. Однако в этом может быть их преимущество. Так, специалисты из Университета Огайо выяснили: дети замечают гораздо больше, чем взрослые, пишет Meddaily.ru.
Исследование показало: взрослые хорошо запоминали информацию, на которой их просили сосредоточиться. Но при этом они игнорировали все остальное. С другой стороны, дети 4-5 лет, как правило, обращали внимание на все, что было перед ними, даже если их просили сосредоточиться на чем-то одном.
По словам исследователей, любопытство заставляет детей замечать вещи, которые взрослые упускают из-за избирательного внимания. Поэтому дети больше узнают в новой обстановке. Правда, способность сосредоточиться тоже нельзя назвать лишней. Она позволяет взрослым выдерживать долгие совещания и вести беседы, не отвлекаясь.