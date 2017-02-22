Почему детям стали давать странные имена

Бывает, что родители долго и мучительно выбирают имя для появившегося на свет малыша, но вряд ли они ожидают, что дело может закончиться судом.





Однако за последние несколько лет судьям по всему миру не раз приходилось вмешиваться и оспаривать выбор родителей: так, во Франции был наложен запрет на имя Нутелла, в Великобритании — на имя Цианид.





Но самый странный случай, пожалуй, произошел в Новой Зеландии: девочку, которую родители назвали Талула-Крутит-Гавайский-Хулахуп, поместили под судебную опеку, чтобы она сама могла выбрать себе более традиционное имя.





"Имя является одним из ключевых элементов нашей индивидуальности и связано с важными юридическими аспектами, с тем, как нас определяют государства и правительства, — рассказывает социолог из Лестерского университета (Великобритания) Джейн Пилчер. — Кроме того, оно участвует в формировании нашей культурно-социальной принадлежности, указывая на пол, национальность и другие аспекты личности".

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И все же родители чаще и чаще дают детям все более необычные и даже уникальные имена.

В 2010 году профессор кафедры психологии в Университете Сан-Диего (США) Джин Твендж исследовала имена 325 миллионов американских детишек, родившихся в период с 1880 по 2007 год, и обнаружила, что с 1950 года популярность распространенных имен сократилась.

К примеру, в 1950 году именами из первой десятки называли 30% мальчиков, а в 2007 году — менее 10%.

