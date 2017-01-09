Если ребенок болеет или только что пережил сильный стресс. В сложной ситуации дети могут нарочито плохо себя вести, стараясь заполучить внимание взрослых. Важно попытаться за не слишком адекватным с вашей точки зрения поведением увидеть его причину. Не следовать за раздраженным тоном малыша или подростка, а напрямую предположить: "Похоже, ты расстроен чем-то (если знаете, чем именно, назовите). Могу я тебе помочь?" Ребенок будет вам благодарен, если вы выслушаете его, обнимите, поддержите. И после этого с большей готовностью вернется к выполнению установленных в семье требований.





Понятно, что в сложных для ребенка ситуациях и сами родители тоже зачастую испытывают стресс. Понимая это, вдвойне важно постараться не углубляться в воспитательные моменты в этот период, чтобы они не превратились в обычную ссору.





Если родители в плохом настроении по своим личным причинам. Когда взрослые расстроены, сердиты или разгневаны, им стоит повременить с установлением запретов и ограничений. Иначе они рискуют скатиться в банальное "сливание" собственного дурного настроения на ребенка. Это, казалось бы, очевидное правило нарушается чаще всего. Почему-то проступки любимого чада начинают особенно часто бросаться в глаза уставшей и раздраженной маме или нервничающему из-за проблем на работе папе. Если вам плохо, начните с решения своих проблем. Воспитание немножко подождет.





Если проступок ребенка абсолютно выбил вас из колеи. Речь не идет о том, чтобы оставить серьезный проступок безнаказанным, а только о том, что прежде чем действовать, нужно успокоиться. Все-таки любое наказание — это не месть за содеянное, а действие, формирующее в дальнейшем более правильное и безопасное поведение ребенка.

Конечно, родители — не идеальные машины по воспитанию, и увидев разбитую статуэтку, давно ставшую семейной реликвией, или узнав о том, что их восьмиклассник курит за углом школы, не могут не отреагировать эмоционально. Просто важно это признать: "Сейчас я очень сильно расстроен тем, что ты сделал. Твое поведение недопустимо, и ты будешь наказан. Я приду в себя и решу, как поступить". Конечно, такое откладывание не должно быть долгим, потому что маленький ребенок просто забудет о своем поступке, а большой — может сильно тревожиться.

Чтобы убедиться в важности принятия решений на холодную голову, представьте вопящую в истерике маму: "Я убью тебя, негодный! Ты у меня неделю из комнаты не выйдешь! Ты у меня полгода гулять не пойдешь!" и т. д. Сможет она воплотить в жизнь такое наказание? Нет. А ребенок усвоит на будущее, что родительский гнев явление хоть и неприятное, но временное. Воспитательный эффект нулевой.



Когда правило, которое нарушил ребенок, не было четко оговорено в семье, если раньше подобное поведение многократно повторялось и считалось допустимым. Ребенок просто посчитает, что вы непоследовательны и несправедливы. Если вы хотите что-то поменять в вашем укладе, обсудите это в отвлеченной обстановке. К примеру, так: "Знаешь, мне кажется, ты уже достаточно большой, и уже можешь сам помыть за собой посуду. Я прошу тебя, чтобы в раковине не было грязной посуды, когда я возвращаюсь с работы. Этим ты мне очень поможешь.





Показать тебе, как ставить тарелки в сушилку?" Согласитесь, это куда эффективнее, чем однажды, явившись с работы, внезапно начать возмущаться: "Почему никто кроме меня в этом доме не может чашку за собой помыть? Грязь такая! Никакого компьютера сегодня!" Кроме недоумения и обиды ничего не получите. И действительно, с чего бы вдруг дитятке кинуться мыть эту посуду, если всю жизнь это было маминой обязанностью?



