Эмоциональные последствия насилия над детьми сохраняются и во взрослом возрасте, как было неоднократно доказано учеными. А теперь исследователи выяснили, что этот детский психологический стресс может стать причиной хронических головных болей, пишет Medikforum.ru.
Если ребенок подвергался в детстве эмоциональному насилию (то есть, на него часто кричали, запугивали, унижали, оскорбляли и т.д.), то ему могут понадобиться десятки лет жизни для того, чтобы полностью преодолеть последствия этого стресса. Уже доказано, что такие дети во взрослой жизни чаще сталкиваются с хроническими депрессиями, тревожными состояниями, приступами агрессии и даже суицидальными мыслями.
А теперь ученые из Университета Огайо доказали, что значительное количество случаев хронической мигрени у взрослых людей могут являться одним из последствий эмоционального насилия в детском возрасте. Оказалось, что данная разновидность насилия предшествовала 83% (!) случаев мигрени у взрослых людей. Впрочем, и здесь физиологические причины тесно переплетаются с психологическими.
Как полагают авторы исследования, депрессии и тревожные состояния прочно связаны с риском возникновения мигрени. А эмоциональное насилие в детстве, как уже было сказано выше, во много раз усиливает риск появления депрессий и тревожных состояний. Вполне возможно, что квалифицированная психологическая помощь, способная дать человеку возможность избавиться от детских комплексов и страхов, станет и мощным средством лечения мигреней.
С этой разновидностью головных болей сталкивается до 10% всего взрослого населения планеты в разные периоды жизни. Мигрень может существенно снизить качество жизни и даже стать причиной инвалидности в тяжелых случаях.