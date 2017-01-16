Если ребенок подвергался в детстве эмоциональному насилию (то есть, на него часто кричали, запугивали, унижали, оскорбляли и т.д.), то ему могут понадобиться десятки лет жизни для того, чтобы полностью преодолеть последствия этого стресса. Уже доказано, что такие дети во взрослой жизни чаще сталкиваются с хроническими депрессиями, тревожными состояниями, приступами агрессии и даже суицидальными мыслями.

А теперь ученые из Университета Огайо доказали, что значительное количество случаев хронической мигрени у взрослых людей могут являться одним из последствий эмоционального насилия в детском возрасте. Оказалось, что данная разновидность насилия предшествовала 83% (!) случаев мигрени у взрослых людей. Впрочем, и здесь физиологические причины тесно переплетаются с психологическими.





Как полагают авторы исследования, депрессии и тревожные состояния прочно связаны с риском возникновения мигрени. А эмоциональное насилие в детстве, как уже было сказано выше, во много раз усиливает риск появления депрессий и тревожных состояний. Вполне возможно, что квалифицированная психологическая помощь, способная дать человеку возможность избавиться от детских комплексов и страхов, станет и мощным средством лечения мигреней.





С этой разновидностью головных болей сталкивается до 10% всего взрослого населения планеты в разные периоды жизни. Мигрень может существенно снизить качество жизни и даже стать причиной инвалидности в тяжелых случаях.

