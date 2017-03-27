В подростковом возрасте ребенок может столкнуться с осознанием того, что он не особенный — вокруг много сверстников, которые ничем не хуже, или даже "идеальны", в отличие от него. Понимание того, что он наделен недостатками, способно привести к развитию депрессии у подростка, утверждают исследователи.

Ученые считают, что родителям маленьких детей не стоит стремиться к тому, чтобы создавать вокруг них иллюзорный благополучный мир. Это способствует тому, что в дальнейшем столкновение с реальностью может оказаться слишком болезненным, сообщает "ВладТайм".





Не нужно внушать ребенку, что он самый красивый, самый умный, самый лучший и достоин всего только исключительного, высказываются психологи. Вместо этого лучше прививать детям привычку спокойно относиться к затруднениям и принимать усилия для их разрешения — данный навык принесет гораздо больше пользы в более взрослой жизни.