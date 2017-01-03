Таблицы Шульте, как и корректурные пробы Бурдона, вначале использовались в области психологии труда. Потом их стали применять в клиниках, чтобы диагностировать работоспособность и внимание пациентов с психическими отклонениями. Сама методика Шульте измеряет те же параметры внимания, что и корректурные пробы Бурдона: объем, продуктивность, устойчивость. И тоже позволяет оценить степень утомляемости.





Как и при выполнении заданий с корректурными пробами Бурдона, в начале работы с таблицами Шульте испытуемый, например, может испытывать некоторые трудности. Потом он может разобраться, что от него требуется, и ускорить выполнение задачи, а в конце устать. В итоге получается кривая работоспособности, или "график внимания", который чертят психологи.





Но дома таблицы Шульте тоже можно использовать. Только не в диагностических целях, а чтобы повысить концентрацию внимания. А если говорить научным языком, улучшить нашу способность охватывать за одну единицу времени определенное количество информации. Так что в домашних условиях таблицы Шульте можно предлагать ребенку для тренировки навыков скорочтения.





Если работать с ними регулярно, есть все шансы научиться быстрее перемещать взгляд по странице, что помогает быстрее вычленять ключевые мысли в длинных текстах. Однако для этих задач следует выбирать усложненные варианты таблиц Шульте и применять особую технику разглядывания изображений. А теперь — подробно и по пунктам!







Найти подходящий вариант





В классическом варианте таблицы напечатаны на листе формата А-4 и представляют собой квадрат, разлинованный на 5 клеток по горизонтали и 5 по вертикали. Внутри каждой ячейки стоят цифры от 1 до 25 в произвольном порядке, и окрашены они в черный цвет.





Важно учесть, что метод рассчитан на людей, которые хорошо оперируют числами. В советское время цифровые таблицы Шульте давали взрослым, имеющим как минимум 4 класса образования.





Как и с пробами Бурдона, для достижения желаемого результата очень важно, чтобы цифры были устойчиво отпечатаны в памяти. И навык счета тоже должен быть автоматизирован.

Если образы цифр не закрепились достаточно хорошо, испытуемый будет делать много ошибок. Будь это взрослый, или ребенок.





Хотя, безусловно, сейчас ситуация уже совсем иная. Многие современные дети умеют хорошо считать еще до школы, а к концу 3 класса почти все школьники успешно практикуют счет от 1 до 100. Отсюда общая рекомендация: детям лучше предлагать работу с таблицами Шульте не раньше 3-4 класса.





Существуют также современные модификации, где клеток может быть от 6 до 10. И вместо цифр бывают таблицы с буквами. Если клеток больше 5, такая таблица обычно используется для развития навыков скорочтения.







Таблицы Горбова

По схожему принципу, что и таблицы Шульте, устроены таблицы Горбова. Но они априори сложнее и нацелены прежде всего на оценку и тренировку такого параметра, как переключаемость внимания.

Кроме того, таблицы Горбова позволяют не только измерить внимание как нашу базовую способность, но и оценить функции более высокого порядка. Психологи называют их "программирование и контроль движений и действий".

Эти функции отвечают за нашу способность удерживать в памяти выполнение двух инструкций, которые поочередно сменяют друг друга. А сложнее таблицы Горбова потому, что цифры в клетках окрашены в два цвета, обычно в красный и черный. И сами условия поиска труднее. Например, в первой таблице испытуемого могут попросить назвать только красные числа в порядке возрастания, а потом только черные в порядке убывания.

При работе со второй таблицей задача будет диаметрально противоположной. И так далее. Помимо тренировки навыков скорочтения, эти усложненные таблицы можно использовать для того, чтобы улучшить такую высшую психическую функцию, как "программированный контроль".

Благодаря этой нашей способности мы умеем пошагово планировать выполнение определенной задачи, возвращаться назад и исправлять ошибки, а также переключаться с одной задачи на другую усилием воли. Так что польза от подобных тренировок очевидна.



Алгоритм действий





В классическом варианте в начале теста экзаменатор сообщает испытуемому, что ему будут показывать поочередно 5 таблиц. И объясняет задачу: в каждой предстоит показывать и называть по порядку цифры от 1 до 25. Отсчет времени начинается по сигналу. Все 5 таблиц разные: цифры в них расположены в разной последовательности.

Время, отведенное на работу с каждой таблицей, не ограничено. В среднем взрослые и дети тратят на выполнение одного задания 35-50 секунд. Что касается школьников, то им за один раз дают только одну таблицу. И дольше 2-3 минут рассматривать ее не рекомендуется. Глаза у детей быстро устают.

После выполнения задания обязательно сделайте с ребенком гимнастику для глаз. А примерно через час повторите тренировку. Чтобы от занятий был толк, лучше работать с таблицами по два раза в день.



Оценка результатов

Когда результаты по работе с таблицами Шульте оценивает неспециалист, достаточно посмотреть всего один параметр — среднее арифметическое, которое высчитывается так: нужно сложить время, которое ушло на выполнение задачи, и разделить получившееся число на 5 (по количеству таблиц). Результат меньше единицы — очень неплохой.

