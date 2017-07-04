Шпаргалка для родителей: 5 методов Монтессори, которые развивают детей

Успешному человеку не обойтись без математики и умения логически мыслить, именно поэтому многие родители заинтересованы в том, чтобы с самого детства вызвать у своих детей интерес к точным наукам, которые лежат в основе множества актуальных дисциплин и направлений. Автор книги "Spēlējies un audz!" Зане Вишкере рассказывает, как играючи развить детский ум с помощью методов Марии Монтессори.

Родители и педагоги должны помнить, что каждый ребенок обладает уникальным набором талантов, качеств характера и способностей. В возрасте от 1 до 3 лет ребенок учится узнавать себя и окружающий мир. В это время он растет и формируется как личность и общается с взрослыми. Автор книги утверждает, что для развивающего и увлекательного воспитания вовсе не нужны дорогие игрушки из ярких реклам и витрин магазинов.

Ребенку нужно нераздельное внимание родителей, поэтому важно оторваться от планшетов и мобильных телефонов. Не стоит тратиться на яркие игрушки с мигающими лампочками и элементами — в лучшем случае забава надоест через неделю и потом будет пылиться на полке.

"По моему опыту детей больше всего увлекают повседневные занятия, например, помочь накрыть на стол или подмести хлебные крошки с пола. Конечно, большую часть времени крошки не будут попадать в совок, а скатерть будет висеть криво, но малыши чувствуют себя нужными, у них формируется ощущение неких обязанностей. Ребенок изучает свою роль в ежедневной жизни семьи. В этот период дети очень активно копируют действия взрослых — как губка они впитывают наше отношение к вещам и ситуациям", — рассказывает Вишкере.