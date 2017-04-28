Ученые проанализировали данные о причинах детской лжи. Исследование показало: дети разного возраста лгут по двум причинам. Первая причина - желание заслужить авторитет у взрослых. Например, ребенок лжет, что получил хорошую оценку в школе, чтобы родители его похвалили, пишет Meddaily.ru со ссылкой на РИА VistaNews.
Вторая причина — страх перед наказанием. Если ребенок знает, что за любой проступок его накажут, то он будет лгать. По этой причине часто лгут дети младшего дошкольного возраста.
Получив желаемое с помощью лжи, дети понимают: обман приносит пользу. В итоге ложь может войти в привычку. Ученые рассказали, как это предотвратить.
Во-первых, поймав ребенка на лжи, родители не должны его ругать. Тогда он не будет бояться говорить правду. Кроме того, нужно донести до ребенка, что его простили, и объяснить его ошибку.