Спокойствие, только спокойствие: 11 вредных привычек, которые раздражают супругов

Как говорится, не стульчаком единым — поводов для супружеских ссор, наверное, больше чем воды в море. Good Housekeeping собрал целую подборку из привычек, которые способны довести вторую половинку до белого каления.

Закадровый голос

"Каждый раз, когда мы проезжаем мимо торгового центра с множеством рекламных вывесок, мой муж зачитывает вслух. Каждую. Надпись. Каждый. Чертов. Раз."

Нет крышки — нет проблемы, верно?

"Моя жена никогда не закручивает до конца крышки банок или бутылок. Все, у чего есть крышка, — потенциальная катастрофа".

Удобная суперспособность

"У моей жены расстройство глаз, из-за которого она совершенно не видит, что наш кот наблевал — неважно где и какого размера этот "продукт". Он будет лежать там, пока я его не уберу. И когда я его убираю, она говорит: "Ой, а я его и не заметила".

Осквернители пиццы

"Моя жена ест пиццу, начиная с корочек. В такие моменты мы начинаем обсуждать развод".

Махровая забота

"Мой муж всегда оставляет последний кусочек еды на блюде или в контейнере. Специально. Например, кусочек сливочного масла, которого не хватит, чтобы намазать на ломтик хлеба. Или последнюю виноградинку. ДОЕДАЙ ИЛИ ВЫБРАСЫВАЙ!".

Брак должен быть как кофе: крепкий и горячий

"Он никогда не допивает кофе и оставляет чашку с недопитым кофе на столе. Иногда несколько чашек, если не убрать их в мойку на кухне. Он говорит, что кофе слишком быстро остывает. Я посоветовала пить кофе из чашек поменьше, но воз и ныне там".

На старт, внимание…

"Я сообщаю о том, что обед готов, за 10 и за 5 минут до подачи еды на стол. Но в ту минуту, когда я говорю, что обед уже на столе, он идет в туалет по-большому. Каждый божий день. Теперь я зову к столу со сдвигом на 5 минут, чтобы он успел вовремя сделать все свои дела".

Маленький красный магнит

"У нас где-то дома есть маленький красный магнит. Когда его находят, то его прячут в другом месте. Мы делаем это уже 15 лет, но никогда не обмолвились об этом и словом".

Ограбление или бутерброд?

"Мой муж никогда не закрывает ящики или дверцы шкафчиков после того, как он их открыл. Кухонные шкафчики, посудомоечная машина, микроволновка, шкафчики в ванной, гардероб, комоды… Когда я переступаю порог дома, я сразу знаю, дома он или нет — наша кухня обычно выглядит так, будто нас ограбили".

Основа основ: туалетная бумага

"Каждый раз, когда он берет новый рулончик туалетной бумаги, он кладет его вверх тормашками. Я каждый раз его переворачиваю. И так продолжается 16 лет".

Хрестоматийный вопрос

"— Что ты хочешь на ужин?

— Мне все равно.

— Я сделаю сэндвичи.

— Я не хочу сэндвичи.

— Хорошо, что ты хочешь?

— Мне все равно.

И так происходит каждый раз, когда у нас нет времени на готовку или не из чего готовить".





А какие привычки вашей второй половинки не дают вам покоя? Делитесь в комментариях.