Наверное, смотря с какой стороны посмотреть… Сегодня хотелось бы поговорить о таком явлении, как пробный брак. Что это такое? И кто с кого снимает пробу?

Вероятно, о любви в таком браке речи нет. Потому, как любовь, прежде всего, стремится к безоговорочному воссоединению и заботиться, прежде всего о благе любимого.

Хотя, возможно любовь все-таки есть, но с одной стороны. А другой стороной движет расчет. Ведь, в сущности, пробный брак это не что иное, как временное сожительство.

Он схож с браком, который называют гражданским. Но, люди, вступающие в гражданский брак, хотя бы декларируют, что настроены жить вместе долго, вести общее хозяйство, растить и воспитывать детей.

Пробный брак на это не рассчитан, хотя в редких случаях он может перерасти в гражданский брак и даже в брак законный.

Все зависит оттого, насколько люди сумеют приспособиться друг к другу, и насколько полно будут удовлетворять потребности друг друга.

Психологи называют пробный брак, браком, основанным на определенных договоренностях.

Мне кажется, что такой брак может подходить людям, которым за 30-40 лет, за спиной у которых разводы или неудачно сложившиеся отношения, несовершеннолетние дети, престарелые родители. В таком случае пробный брак дает этим людям возможность посмотреть, как же они будут сосуществовать, имея за спиной подобный багаж.

Наверное, зная, что если ужиться не удастся, то можно будет расстаться без проблем, ничего не деля и не бегая по госучреждениям. Ведь просто встречаясь, многим нелегко определить совместимость своих привычек и забот с привычками и заботами партнера.

Судя по историческим хроникам, пробные браки, существовали в Средневековой Европе, как правило, в деревенской местности.

Достигшей брачного периода девушке, имеющей нескольких поклонников, разрешалось выбрать себе самостоятельно будущего мужа. Родители селили девиц на выданье в самой дальней комнате. Тот, кому она отдавала предпочтение мог посещать ее по ночам, пробираясь к ней через окно под крышей.

Сначала влюбленные просто вели разговоры, потом дело доходило до поцелуев и через какое-то время вступали в интимные отношения. Правда, девушка должна была делать вид, что она категорически против. Но жених упорно добивался своего.

Эти отношения продолжались до тех пор, пока девушка не беременела, или молодые приходили к общему мнению, что хотят воссоединиться по закону. Жених шел свататься к родителям невесты, объявлялась помолвка, и вскоре все завершалось свадьбой.

Если же парень и девушка разочаровывались друг в друге во время ночных интимных встреч, то они расставались и девушку начинал посещать другой претендент. Если же парень покидал беременную девушку, то все негодование общества обрушивалось на его голову.

Ученые объясняют такие средневековые отношения возможностью молодым проверить, подходят ли они физически друг другу и готовы ли иметь много детей, столь необходимых сельской семья, обремененной большим хозяйством.

У нас подобных браков до настоящего времени не было. Вступая в пробный брак в отличие от гражданского, люди оговаривают сроки, после которого они либо женятся, либо расстаются. Пробный брак может длиться как месяц, так и год.

Чаще всего, как показывает практика, молодые люди, пожившие в пробном браке, приходят к выводу, что они не созданы друг для друга. После чего расходятся, не предъявляя друг другу претензий.

Взрослые же пары, пожив в пробном браке, по статистике в более чем половине случаев узаконивают отношения, либо продолжают жить уже в гражданском браке.

Минусом этого брака для молодых является полное отсутствие романтики.

К тому же молодой девушке или женщине может быть обидно, что ее возлюбленный не питает к ней настолько пылких чувств, чтобы просить ее стать его женой. Да и общественное мнение все еще весьма неблагосклонно к таким парам.





В то время, как для зрелых людей прагматизм пробного брака является плюсом. Не нужно нервничать по поводу — уживемся, не уживемся, тратить деньги на застолье, а потом на развод. Опять же во время пробного брака проще распределить бытовые обязанности без скандалов. Ведь никто ничего никому не должен, и нет мотива качать права.

Проще договориться и о том, как вести домашнее хозяйство, сколько каждый будет вкладывать в него денег.

Во время пробного брака люди не заводят детей. Зато они могут обсудить и прикинуть, сколько совместных детей они хотели бы иметь и сколько реально смогут родить и поставить на ноги, дав им хорошее воспитание и образование. Если все благополучно сложится, то отношения можно будет узаконить.

Только очень хочется предупредить молоденьких влюбленных девушек не торопиться соглашаться на пробный брак с молодым человеком.

Стоит попробовать сказать, что вы не готовы к таким отношениям. Ведь нередко девушки соглашаются на пробный брак, рассчитывая, что сумеют привязать парня к себе.

На самом же деле немало парней и мужчин вступают в пробный брак ради чистоты в доме, постиранных и выглаженных рубашек, вкусного ужина и регулярного секса.

Надо заметить, что влюбленная девушка, состоящая в пробном браке, старается во всем угодить партнеру и ни в чем ему не отказывает. На что он, собственно, и рассчитывает.

Если такому парню приедается нынешняя партнерша, он находит себе другую и уговаривает на пробный брак ее. Удержать такого мужчину не поможет и беременность девушки.

Во-первых, он может обвинить ее в нарушении договоренности, так как обычно на период пробного брака заранее договариваются не заводить детей.

А во-вторых, сейчас ребенком удержать мужчину просто невозможно.

Поэтому я уверена, что пробный брак это прерогатива взрослых пар, которым нужно проверить не столько чувства, сколько способность мирно и комфортно жить вместе. Юным же парам лучше бегать на свиданья, проводить вместе вечера и выходные и не лишать себя пламенных порывов и романтических чувств. Повзрослеть и стать прагматичными они всегда успеют.

Зато как приятно вспомнить и белое платье и волнение жениха и марш Мендельсона, не омраченный предварительным испытательным сроком, то есть сомнениями в подлинности любви.

И очень хочется пожелать всем выходить замуж и жениться один раз и на всю жизнь.