Повышенная агрессивность, серьезные нарушения дисциплины, отчужденность, неспособность полноценно включиться в школьную жизнь и так далее. Практически каждый из нас так или иначе сталкивается с детскими расстройствами поведения. С 1 ноября в Латвии запущена государственная программа коррекции поведения "трудных детей".

Расстройства поведения — это что?

В быту "расстройства поведения" чаще всего приписывают недисциплинированным детям, родителей которых регулярно вызывают к директору школы на профилактические беседы. Шумные, агрессивные, чрезмерно активные ребята создают педагогам больше всего проблем и действительно часто мешают нормальному учебному процессу.

Если же придерживаться Международной классификации болезней (МКБ-10), то картина усложняется. Тогда "uzvedības traucējumi" — это нарушения, при которых характерны повторяющиеся, устойчивые образцы необщительного, агрессивного или вызывающего поведения. Речь идет о нарушениях, которые выходят за рамки обычного детского непослушания или подросткового бунта.

И если ваш ребенок один раз ввязался в драку, не спешите ставить ему диагноз. О расстройствах поведения можно говорить, если они проявляются регулярно в течение хотя бы полугода. Чаще всего это:

чрезмерная драчливость и вздорность,

жестокость по отношению к людям и животным,

тяжелая порча имущества,

поджоги,

воровство,

патологическая лживость,

прогулы занятий и побеги из дома,

частые и сильные вспышки раздражения

Разумеется, любое из перечисленных нарушений может быть и проявлением более серьезного психического заболевания. В случае сомнений можно обратиться за консультацией, например, к клиническому психологу.

Возможности господдержки

С 1 ноября 2016 года при Инспекции по защите прав детей создан специальный консультативный отдел, где оказывается помощь "трудным детям" и их семьям. Вы имеете право обратиться за государственной поддержкой, если у вашего ребенка наблюдается:

социально неприемлемое и несоответствующее возрасту поведение,

стойкие продолжительные странности в поведении,

нарушения, которые мешают развитию ребенка и его включенности в жизнь общества,

проблемы в поведении, которые не удается решить ненасильственными методами.

Подробнее о возможных нарушениях можно прочитать в специальном обзоре. Чтобы подать заявление, необходимо заполнить стандартный бланк и анкету. Документы можно выслать обычной почтой, принести лично или отправить на konsultativaiscentrs@bti.gov.lv. Подробности вы можете узнать по телефону 67359129.

На основании вашего заявления специалисты отдела разработают индивидуальную программу поддержки вашей семьи. Учтите, что при этом они будут консультироваться с другими государственными и муниципальными учреждениями.

В новом отделе работают два социальных работника, два клинических психолога, специальный педагог, детский психиатр и специалист по профилактике зависимости. Планируется, что к 2020 году эта команда разработает план индивидуальной поддержки для 1000 детей, пишет издание lvportals.lv.

Как это выглядит на практике?

После подачи заявления и анкеты вас с ребенком пригласят на первую (и единственную) личную консультацию в помещениях отдела. В течение приблизительно трех часов состоится собеседование, а также психологическая диагностика состояния ребенка. В дальнейшем ваше общение со специалистами центра будет происходить дистанционно.

В течение пяти дней будет разработана программа индивидуальной поддержки, которую получите вы и социальная служба самоуправления, а также (в урезанном виде) учреждение, где учится ваш ребенок. Программа состоит из информационной части и рекомендаций.

После получения программы вам в течение двух недель нужно будет связаться с социальным работником и договориться о встрече. Соцработник поможет разобраться, какие меры поддержки вам доступны (консультации психолога или врача, кружки для ребенка и т.д.). В течение года специалисты отдела будут регулярно поддерживать связь с социальным работником и учебным заведением, чтобы убедиться, что программа реализуется на практике. По итогам программы будет составлен протокол о результатах.