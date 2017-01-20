Если кроха подхватил грипп, в первые часы болезни у него появляется озноб, сонливость или, наоборот, беспокойство, повышается температура, пропадает аппетит. А вот насморк и кашель, на которые родители привыкли ориентироваться, у детей поначалу почти незаметны. У новорожденных и малышей первых 3 месяцев грипп обычно начинается мягче, а температура остается нормальной или слегка повышается. Дети становятся беспокойными или вялыми, плохо едят, сопят носом, чихают или покашливают.

ЛЕКАРСТВА ИЛИ ТРАВЫ?

Главный принцип борьбы с гриппом – начать лечение как можно раньше, поэтому постарайтесь скорее вызвать врача. К сожалению, обойтись домашними методами, без лекарственных препаратов, можно только при легкой форме гриппа. Натуральные средства не могут решить самую важную задачу — подавить размножение вирусов; они лишь помогают выводить их с потом, кашлем или мочой.

Более заметный результат дают препараты, укрепляющие иммунитет, такие, как интерферон (это защитный белок, который вырабатывается в нашем организме).



КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ГРИПП?

Если болезнь не вызывает осложнений, температура и недомогание продолжаются у малышей от 2 до 5 дней, а насморк, неприятные ощущения в горле и кашель — от 7 до 9 дней.

НЕ ЧИХАТЬ, НЕ КАШЛЯТЬ!

Если у малыша насморк, нужно помочь ему избавиться от отека слизистой, облегчить дыхание и выход жидкости. Для этого полезно прогреть переносицу сваренным вкрутую яйцом или мешочком с нагретым песком или гречкой. Попробуйте капать малышу в нос несколько раз в день сок моркови, свеклы или каланхоэ (разбавляя водой 1:1), отвар шалфея или подорожника. Что касается сосудосуживающих капель, то их назначают детям только при сильном насморке: например, Галазолин (Polfa), Називин (Merck) и Виброцил (Novartis), но не чаще 2–3 раз в день и не дольше 2–3 дней подряд.



Неприятные ощущения в горле можно снять с помощью полосканий отварами ромашки, шалфея, календулы или морской солью (1 чайная ложка на 1 ст. воды) – разумеется, если малыш уже сумеет справиться с этой процедурой.

При кашле нужно помочь бронхам выводить мокроту, а вместе с ней и возбудителей болезни. С этой задачей справятся отвары, эфирные масла и бальзамы на основе лекарственных растений: чабреца, алтея, солодки, мать-и-мачехи, душицы, вербены, плюща, подорожника. Есть и готовые препараты, о которых стоит поинтересоваться в аптеке.



ГРАДУСЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ

Жаропонижающие средства нужны малышам только при температуре выше 38 °С. Самыми безопасными для детей считаются лекарства на основе парацетамола: детский Эффералган (UPSA), Панадол (Glaxo-SmithKline), только принимать их можно не дольше 3–5 дней. Специальные химические препараты малышам может назначить только врач. К помощи антибиотиков он прибегнет лишь в крайнем случае и вместе с ними пропишет ребенку средства, восстанавливающие микрофлору кишечника.