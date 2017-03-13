Родители должны ограждать младенцев от вредных выхлопов и покрывать коляски, выходя на улицу, особенно в утренние часы — рекомендуют британские ученые, пишет Русская службы Би-би-си.
Светофоры и автобусные остановки являются зонами максимального загрязнения воздуха, и, как выяснили специалисты из Университета графства Саррей, в утренние часы оно больше, чем днем.
Младенцы и дети, дышащие вредными испарениями, более уязвимы к загрязнению воздуха, поскольку их тела меньше, и организм находится в стадии развития.
В недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что ежегодно в мире умирает 570 тыс. детей от заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.
Исследование Университета Саррей, данные которого опубликованы в издании "Environmental Pollution" ("Загрязнение воздуха"), опиралось на данные замеров, взятых изнутри детских колясок, которые оказывались на улице в часы отвода детей в школу и привода из школы.
Замеры 64 колясок проводились в городе Гилфорд (расположенном к югу-западу от Лондона) и покрывали расстояние в 80 км.
Руководитель исследования Прашант Кумар из Университета Саррея сказал, что обнаруженные данные должны служить предупреждением родителям.
"Маленькие дети гораздо более уязвимы к загрязнению воздуха, чем взрослые, из-за того, что их системы [дыхательная, кровообращения] еще не сформированы, и масса тела у них небольшая", — сказал ученый. — Самое главное, что дети могут вдохнуть весьма вредные и опасные химические вещества, такие как окиси железа, алюминия и двуокись кремния, образующие друг с другом различной величины частицы".
Как пояснил доктор Кумар, наилучший способ оградить детей — это установить барьерную защиту в колясках, особенно у светофоров, на перекрестках и автобусных остановках.
По его словам, руководимая им группа пытается найти способ очищения воздуха вокруг находящихся в колясках детей.
Данная статья является частью сезона Би-би-си #ПолнойГрудью #SoICanBreathe