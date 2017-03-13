Светофоры и автобусные остановки являются зонами максимального загрязнения воздуха, и, как выяснили специалисты из Университета графства Саррей, в утренние часы оно больше, чем днем.





Младенцы и дети, дышащие вредными испарениями, более уязвимы к загрязнению воздуха, поскольку их тела меньше, и организм находится в стадии развития.





В недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что ежегодно в мире умирает 570 тыс. детей от заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.



