Родителей просили оценить состояние психического здоровья детей в возрасте 6 лет. Потом ученые опрашивали родителей и детей еще два раза (через 2 и через 4 года). Специалисты выясняли, у кого из детей появились симптомы депрессии. Исследователи собрали данные по 795 детям в возрасте 6 лет, 699 детям в возрасте 8 лет и 702 детям в возрасте 10 лет.





В возрасте от 6 до 8 лет дети в течение недели носили устройства, следившие за их активностью. Оказалось, в 6 лет дети уделяли умеренной и интенсивной физической активности около 1,19 часа в день. Примерно 8,58 часа в день они проводили сидя. В возрасте 8 лет дети были физически активными 1,18 часа в день, а сидели в среднем 9,22 часа в день. В возрасте 10 лет среднее время физической активности в день составляло 1,09 часа, а среднее время, проводимое сидя, - 9,94 часа.





Дети в возрасте 6 и 10 лет в среднем имели 0,52 симптома депрессии, а в возрасте 8 лет - 0,46 симптома. Чем выше были уровни физической активности умеренной и высокой интенсивности у детей в возрасте 6 и 8 лет, тем меньше симптомов депрессии оказывалось у детей 2 года спустя. Уровень депрессии снижался с каждым дополнительным часом физической активности. Правда, связи между сидячим образом жизни и депрессией исследователи не нашли.





Доктор Гэри Голдфилд из Университета Оттавы, не принимавший участия в исследовании, предполагает: вероятно, дело в веществах, которые выделяются в мозге в процессе физической активности, таких как эндорфины, серотонин и дофамин. Они способны снизить уровень депрессии и улучшить настроение. Кроме того, благодаря физической активности в организме уменьшается концентрация кортизола (гормона стресса). И в целом физическая активность существенно повышает качество жизни.