Авторы исследования изучили генетические данные и происхождение членов 879 супружеских пар, представляющих три поколения жителей города Фрэймингем, штат Массачусетс. Наблюдения за здоровьем этих людей ведутся с 1948 года.





Оказалось, что люди с североевропейскими, южноевропейскими и восточноевропейскими (ашкеназийскими) корнями предпочитали выходить замуж или жениться на партнерах одного с ними происхождения. Наиболее ярко эта особенность проявляется среди старшего поколения.





Несмотря на то, что с каждым последующим поколением стремление завести семью с человеком, у которого много общих с тобой генов, становится все слабее, такая тенденция сохраняется и в наши дни, выяснили ученые.





Как отмечают авторы, генетическое сходство семейных пар может иметь далеко идущие последствия для потомства, увеличивая риск передачи наследственных заболеваний.





Кроме того, высокий процент кровного родства в популяции может быть причиной неверных результатов геномных исследований, призванных выявить генетические истоки наследственных болезней.