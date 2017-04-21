Ученые проанализировали данные 14000 семей. За участникам следили с 1991 года. Исследователи сравнивали уровень дохода семьи с количеством ночных пробуждений детей. Специалисты нашли тесную корреляцию между временем, которое родители тратили ночью на то, чтобы успокоить ребенка, и снижением уровня доходов.





Кстати, ранее ученые из Университета Варвика обнаружили, что во всем мире дети плачут разное количество времени. Так, в первые три месяца жизни больше всего плачут дети в Британии, Канаде, Италии, Нидерландах и ряде других стран. А вот в Дании, Германии и Японии дети плачут меньше всего.