Новое исследование, проведенное в Лондонской школе экономики, показало: каждый час плача уменьшает доход на 11%. Дело в том, из-за плача страдает продуктивность родителей. В итоге их увольняют, или же они уходят сами, чтобы найти место, где требования и, соответственно, зарплата будут ниже, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Ученые проанализировали данные 14000 семей. За участникам следили с 1991 года. Исследователи сравнивали уровень дохода семьи с количеством ночных пробуждений детей. Специалисты нашли тесную корреляцию между временем, которое родители тратили ночью на то, чтобы успокоить ребенка, и снижением уровня доходов.
Кстати, ранее ученые из Университета Варвика обнаружили, что во всем мире дети плачут разное количество времени. Так, в первые три месяца жизни больше всего плачут дети в Британии, Канаде, Италии, Нидерландах и ряде других стран. А вот в Дании, Германии и Японии дети плачут меньше всего.