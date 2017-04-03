Кризис семейной жизни теперь начинается не после семи лет совместного проживания, а уже через три года.





Как подсчитали эксперты, сейчас пары расходятся через три года почти в пять раз чаще, чем через семь лет. Основными препятствиями на пути к долгой и счастливой семейной жизни являются карьера и дети, а также меняющиеся соотношения сил между мужчиной и женщиной.





21% пар распадается через 2–4 года совместного проживания, а 12% — в течение первого года. Через семь лет разводятся 3% супружеских пар.





Почти 42% родителей признались, что именно дети разлучили их, и лишь треть считают, что дети, напротив, укрепили их брак.





Четыре из пяти опрошенных рассказали, что их отношения пали жертвой усталости в результате рождения ребенка или ухода за маленькими детьми. Многие пары не находят времени друг на друга, а 15% никогда не проводят время вдвоем после того, как у них появляются дети. 14% выкраивают для себя лишь один романтический вечер в году.





Треть опрошенных пар верят в то, что в наши дни поддерживать здоровые отношения гораздо труднее, чем поколение назад.