В ходе исследования самцы мышей придерживались диеты с высокими уровнями доноров метильной группы (метионина, фолиевой кислоты, витамина В12, холина, бетаина и цинка). Эта диета влияет на так называемые эпигенетические паттерны в геноме, которые потом передаются следующему поколению.

Исследователи заметили: из-за диеты произошли изменения в поведении и в мозге потомства грызунов. Такие мыши хуже справлялись с пространственными задачами. Нервные связи в гиппокампе (центре памяти) у этих животных медленно реагировали на электрические стимулы, что свидетельствовало о снижении нейропластичности.