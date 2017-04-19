Научные работники выдвинули гипотезу о том, что привычная модель построения брачных обязательств отомрет и сменится новой. К такому выводу пришли специалисты из исследовательского центра Pew Research Center, сообщает Medikforum.ru.
По принятым сегодня стандартам, люди стремятся к браку по принципу "вместе от начала и до конца". Но исследователи полагают, что постоянный брак между супругами уйдет в прошлое. Ему на смену, считают они, придет модель "периодически возобновляемый временный брак".
"Принцип совместного существования "до самой смерти" мог работать, когда люди не жили так долго, или когда женщины нуждались в мужчинах для финансовой безопасности. Сейчас общество уже шагнуло на иной виток развития", — поделились мнением специалисты.
Проанализировав статистику браков, они установили, что в 2013 году уже 40% молодоженов вступали в брак повторно — были как минимум один раз женаты. Данное обстоятельство, по мнению ученых, говорит о том, что люди все чаще предпочитают жить в неоднократных браках с ограниченной протяженностью.
Они полагают, что возобновляемые браки — это своего рода реакция на социальную напряженность, испытываемую людьми. Такая форма семейной жизни становится предпочтительнее, поскольку больше отвечает предпочтениям мужчин и женщин сегодня.