По принятым сегодня стандартам, люди стремятся к браку по принципу "вместе от начала и до конца". Но исследователи полагают, что постоянный брак между супругами уйдет в прошлое. Ему на смену, считают они, придет модель "периодически возобновляемый временный брак".





"Принцип совместного существования "до самой смерти" мог работать, когда люди не жили так долго, или когда женщины нуждались в мужчинах для финансовой безопасности. Сейчас общество уже шагнуло на иной виток развития", — поделились мнением специалисты.



