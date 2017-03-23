Женщины ответили на ряд вопросов. Исследователи попытались выяснить, как возраст матери повлиял на детей в возрасте 7, 11 и 15 лет. Ученые говорят: у женщин, рожающих поздно, выше риск осложнений во время беременности, выкидыша, преждевременных родов и рождения детей с врожденными дефектами. Однако также такие матери реже наказывают и ругают своих детей. И их дети имеют меньше поведенческих, социальных и эмоциональных проблем.





Специалисты обнаружили, что участницы, родившие поздно, меньше беспокоились из-за беременности и лучше справлялись в начале материнства. Они испытывали более позитивные чувства по поводу материнства и лучше относились к своим детям. Ученые добавляют: старородящие женщины чаще состоят в стабильных отношениях, имеют высокий уровень образования и много ресурсов по сравнению с молодыми матерями.