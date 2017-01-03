Ученые из Иллинойсского университета провели исследование с целью выяснить, какие факторы являются ключевыми для сохранения и улучшения отношений, и пришли к выводу, что залог крепких отношений пары — простые истины, как пишет ladyportal.info.

Результаты исследования, проведенного в Иллинойсском университете, подчеркивают, что для сохранения хороших отношений в паре, необходимо придерживаться определенной стратегии.





Чтобы определить наиболее важные факторы для поддержания здоровых отношений профессор Брайан Огольски вместе с коллегой Джилл Р. Бауэрс провели мета-анализ 35 исследований и 12273 индивидуальных отчетов. Исследователи выявили, что такие факторы, как открытость партнеров, позитивность мышления, надежность и совместное выполнение общих задач являются ключевыми для поддержания и улучшения отношений пары.





Специалисты подчеркнули, что дабы сохранить отношения, необходимо не только говорить о своих чувствах, но и рассказывать о том, что заставляет каждого из партнеров чувствовать себя хорошо, а что плохо.





Также ученые отмечают, что для того, отношения были крепкими, важно распределять домашние обязанности поровну и привлекать членов семьи и друзей к совместному времяпровождению.