Латвия может гордиться своими мастерами шашек, завоевавшими титулы чемпионов мира в международных турнирах. Но все же престижу и популярности интеллектуальных игр в обществе еще есть, куда расти. Чтобы познакомить детей с одной из самых разносторонне развивающих игр — шашками — в Риге, на Тейке, открылся современный центр интеллектуального развития Domātprieks. Там дети смогут полноценно развивать суждение, логическое и пространственное мышление, целеустремленность и другие полезные в жизни навыки под руководством знающих тренеров, сообщают порталу DELFI представители центра.

Центр интеллектуального развития Domātprieks предлагает занятия шашками для детей раннего школьного возраста (6–8 лет). В команде действуют шашисты высокого уровня, объединившиеся с одной целью — передать свои знания новому поколению и позаботиться о развитии этого вида спорта в Латвии. Главный тренер Domātprieks, со–автор идеи создания центра Олеся Абдуллина — многократная чемпионка Европы и России по шашкам среди женщин и молодежи. Она также одержала победу в мировом чемпионате по шашкам среди молодежи и девушек, и была награждена бронзовой медалью в мировом чемпионате по блицу среди женщин. В тренерском составе Domātprieks есть и другие опытные шашисты — Андрей Цеханович и руководитель центра Domātprieks Робертс Мисанс.

"Идея центра интеллектуального развития Domātprieks — создать место, где дети могут развиваться, учиться мыслить логически и проводить свободное время со смыслом. Игра в шашки в детстве мне самому помогла освоить то, чему в школе не учат — стратегическое и образное мышление. Благодаря этой игре я лучше понимал и математику. Лично я желаю поднять престиж интеллектуальных игр в Латвии, поддержать организацию турниров мирового масштаба. Я верю, что развитие таких видов спорта помогает создать более умное общество. Дети — наше будущее, поэтому важно уже с малых лет закладывать в них прочный фундамент для жизни," считает Мисанс.

Шашки — вид спорта с различными степенями сложности и своими нюансами. Эта игра развивает логическое и пространственное мышление, повышает способность к концентрации, развивает память и самодисциплину, а так же учит обрабатывать информацию, анализировать ее и принимать решения — эти навыки пригодятся не только в школе и карьере, они в целом необходимы в жизни.

Самое подходящее время для начала занятий шашками — 6–8 лет. В этом возрасте дети способны удерживать внимание и открыты к новым знаниям. Подобно как и в музыке или обучении языков, это тот возраст, в котором можно заложить основу для достижения лучших результатов. Это время, когда дети уже пошли в школу, и занятия шашками облегчают учебный процесс, помогая структурировать изученное.

Центр интеллектуального развития Domātprieks находится в уютных, благоустроенных помещениях в Риге по адресу: Тейка, Бикерниеку 24А-1. Центр дает детям возможность выполнять разнообразные тесты по логике и головоломки, тренируя ум, играя в развивающие настольные игры. Дополнительно к занятиям шашками Domātprieks организует развлекательно-развивающие мероприятия "Многоборство ума" и предлагает кратковременные услуги няни.