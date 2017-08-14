Восемь безумных супружеских тайн, раскрытых юристами во время развода

Развод почти всегда становится для обеих сторон болезненным процесс. Тут роль играет множество факторов: дети, раздел имущества, посторонние люди и горечь расставания. Но когда в процессе развода на поверхность вылезают тщательно скрывавшиеся до того секреты, то печаль супругов может смениться яростью. Good Housekeeping рассказывает о самых безумных тайнах, которые все-таки были раскрыты.

Юристы, специализирующиеся на бракоразводных делах, не понаслышке знают, что при разводе очень часто раскрываются секреты не самого приятного содержания, и это только усугубляет и без того неприятную ситуацию. В этой статье мы собрали самые безумные истории:

Скрытая недвижимость

"Во время сложного развода, сулящего большие убытки для мужа, он умудрился скрыть два многоквартирных дома, пентхаус с видом на океан в очень дорогой местности и даже… нефтедобывающую вышку — все это богатство было зарегистрировано на две его оффшорных компании, о которых его жена, разумеется, даже не подозревала. Но самое главное безумие этой истории заключается в том, что экс-супруга узнала обо всем лишь спустя 20 лет после развода, когда муж умер и оставил в наследство своим сыновьям некоторую из вышеупомянутой недвижимости, и они смогли узнать историю этих объектов".

Необычное порно

"В своей практике я часто сталкиваюсь с долгами, изменами и наркотиками — этим меня уже не удивить. Но однажды моим клиентом стал некий пожилой джентльмен. На первый взгляд все было прилично — документы в норме, недвижимость, хорошие доходы, и даже сын — пастор. Но выяснилось, что старичок очень любил смотреть порно, и боялся, что об этом узнает его жена, которая могла использовать это против него в разводе. Я уверил его, что подобные вещи сейчас — привычны, и сказал, что это вряд ли повлияет на исход дела. Но потом он спросил: "А если это не совсем обычное порно?". Я уточнил, что он имеет в виду и он очень занервничал. Я хотел убедиться, что речь идет не о детской порнографии и выжал из него правду. Оказывается, ему нравились козы".

Налог на хитрость

"В Австралии один мужчина при разводе скрыл от жены более 10 миллионов австралийских долларов, переплатив налоги. Аудиторы подумали, что это уплата налогов, но через полгода мужчине вернули сумму с базовой процентной ставкой. С тех пор аудиторы следят за подобными сделками".

Закольцованные

"Разводится пара. Муж переживает, что жена не вернет ему дорогое обручальное кольцо, и сообщает своему адвокату, что подменил его на фальшивое, естественно, не сказав об этом жене. Через некоторое время адвокат снова встречается со своим клиентом, и он просит прекратить развод, потому что "им снова весело вместе". Тогда адвокат спросила, знает ли его супруга о кольце, и было ли ей весело тогда?".

Две — нет! — три тайных семьи

"Ответчик — мужчина с доходом в полтора миллиона долларов. Он изменил жене 10 раз. В самом конце бракоразводного процесса стало известно, что у него не только имеется другая семья в Сиэтле, но еще и другое имя, и 14 миллионов долларов на секретном счете. Помимо этого, на его второе имя были также зарегистрированы биржевые опционы на 214 миллионов долларов. Как его раскусили? Жена из Сиэтла опубликовала фотографию на Facebook и отметила его известным ей именем. Жена на восточном побережье также опубликовала его фотографию, а система распознавания лиц отметила его именем из Сиэтла. Обе жены начали общаться. Но и это еще не все! Позже выяснилось, что этого авантюриста есть еще и семья в Чехии — туда он переехал во избежание судов, и на данный момент его разыскивают, чтобы выдать обратно в США".

Любовь к игре

"У супруга был громадный долг — 1,8 миллиона долларов, о котором никто не знал, пока не пришла повестка в суд от третьего лица".

Плакали наши денежки

"Мужчина проиграл в азартные игры все их с супругой накопления — 70 тысяч долларов. Но жена узнала об этом только когда подала на развод. Она была в шоке, из-за чего ударила (тогда еще не бывшего) супруга молотком по голове, и ее арестовали".

Нечего надеть

"Моим самым странным клиентом был мужчина, который крал нижнее белье своей жены и носил его. А она была уверена, что у него интрижка на стороне".