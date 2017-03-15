Это только в сказках семейные пары живут долго и счастливо. На практике даже самая крепкая любовная лодка временами попадает в бури, под названием "кризис". Хорошая новость состоит в том, что этапы развития всегда сопровождаются жизненными неурядицами. Значит, ваша пара находится в динамике, развивается. Другое дело, что само прожитие переломного момента может отнять много душевных сил, нервов, отдалить супругов друг от друга. Как этого избежать? Понимать, с чем можно столкнуться в семейной жизни. Итак, MyJane.ru пишет, с какими "возрастными" кризисами в отношениях можно встретиться.
Первый год отношений — пресловутый этап так называемой притирки характеров. Оно и понятно: романтичная пора ухаживаний позади, на первый план выходит быт и ведение совместного хозяйства. Ситуацию усложняет то, что супруги не умеют обсуждать проблемы, слышать друг друга, приходить к совместному решению. Отсюда размолвки, ссоры, конфликты и неумолимая статистика. Примерно 17% пар перешагивают годовую отметку уже порознь. Однако впадать в панику не стоит. Нахождение компромисса, понимание и принятие друг друга, любовь и доверие — те путеводные звезды, которые выведут вас на новый этап.