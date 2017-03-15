Первый год отношений — пресловутый этап так называемой притирки характеров. Оно и понятно: романтичная пора ухаживаний позади, на первый план выходит быт и ведение совместного хозяйства. Ситуацию усложняет то, что супруги не умеют обсуждать проблемы, слышать друг друга, приходить к совместному решению. Отсюда размолвки, ссоры, конфликты и неумолимая статистика. Примерно 17% пар перешагивают годовую отметку уже порознь. Однако впадать в панику не стоит. Нахождение компромисса, понимание и принятие друг друга, любовь и доверие — те путеводные звезды, которые выведут вас на новый этап.