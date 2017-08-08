LV

20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном

DELFI Woman
Оставить комментарий
20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном
Foto: Shutterstock

Утро — важнейшее время, и то, как вы его начинаете, во многом определяет, как пройдет весь ваш день. Вместе с Power of Positivity мы разбираемся, почему утро лучше всего начинать со стакана воды с лимоном, и рассказываем, как эта привычка, без преувеличения, может изменить вашу жизнь.

Просыпаясь по утрам, первым делом многие из нас не идут в ванную умываться и чистить зубы, а выпивают несколько больших глотков воды. Почему? Нам кажется, что это обычная утренняя жажда, но на самом деле организм обезвожен: пока вы спали, он всю ночь занимался самодиагностикой, выявлял повреждения, "чинил" их, обновлял клетки органов и тратил все доступные ему ресурсы, в том числе и воду. Поэтому утром мы восполняем нехватку воды, чтобы организм был готов к новому дню. В свою очередь лимоны известны своим высоким содержанием витамина С, железа, кальция, калия и пектина, а также славится своими антибактериальными свойствами.

Начинайте утро со стакана теплой воды с лимоном — она быстрее усваивается организмом, а холодная может его "шокировать", когда он еще не проснулся. Кстати, если вы решили снизить потребление кофе, то горячая вода с лимоном сможет заменить вам кофеин и сделать переходный период гораздо более комфортным.

20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном
Foto: Shutterstock

Итак, давайте узнаем, чем же еще вода с лимоном может быть для вас полезна:

1. Согласно Американской ассоциации сердца, вода с лимоном снижает риск инфаркта;

2. Очищает кожу и уменьшает признаки старения, в том числе морщинки и пигментные пятна;

3. Очищает организм и улучшает работу печени;

4. Улучшает настроение и предотвращает его скачки;

5. Выравнивает кислотные уровни в организме;

6. Уменьшает воспалительные процессы в организме и немного успокаивает несильные боли;

7. Помогает от похмелья;

8. Приглушает аппетит и помогает при потере веса;

9. Уменьшает дискомфорт при запоре;

10. Освежает дыхание;

11. Успокаивает дыхательную систему;

12. Уменьшает воспаление в мочевых путях;

13. Препятствует обезвоживанию и адреналиновой усталости;

14. Регулирует обмен веществ;

15. Стимулирует мозговую деятельность;

16. Укрепляет иммунитет;

17. Препятствует возникновению грибковых заболеваний;

18. Очищает внутренние органы и поддерживает их нормальную работу;

19. Улучшает работу пищеварительной системы;

20. Укрепляет общее здоровье.

20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном
Foto: Shutterstock

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Легенды нашего холодильника: пять продуктов, которые на самом деле полезнее, чем вы думаете

Легенды нашего холодильника: пять продуктов, которые на самом деле полезнее, чем вы думаете
Кэроб. Сладкая и полезная замена шоколадным лакомствам

Кэроб. Сладкая и полезная замена шоколадным лакомствам
20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном

20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном

Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета (1)

подробнее
Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета (1)

подробнее
Только на woman
roulinga

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри