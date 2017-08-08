20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном

Утро — важнейшее время, и то, как вы его начинаете, во многом определяет, как пройдет весь ваш день. Вместе с Power of Positivity мы разбираемся, почему утро лучше всего начинать со стакана воды с лимоном, и рассказываем, как эта привычка, без преувеличения, может изменить вашу жизнь.

Просыпаясь по утрам, первым делом многие из нас не идут в ванную умываться и чистить зубы, а выпивают несколько больших глотков воды. Почему? Нам кажется, что это обычная утренняя жажда, но на самом деле организм обезвожен: пока вы спали, он всю ночь занимался самодиагностикой, выявлял повреждения, "чинил" их, обновлял клетки органов и тратил все доступные ему ресурсы, в том числе и воду. Поэтому утром мы восполняем нехватку воды, чтобы организм был готов к новому дню. В свою очередь лимоны известны своим высоким содержанием витамина С, железа, кальция, калия и пектина, а также славится своими антибактериальными свойствами.





Начинайте утро со стакана теплой воды с лимоном — она быстрее усваивается организмом, а холодная может его "шокировать", когда он еще не проснулся. Кстати, если вы решили снизить потребление кофе, то горячая вода с лимоном сможет заменить вам кофеин и сделать переходный период гораздо более комфортным.

Foto: Shutterstock

Итак, давайте узнаем, чем же еще вода с лимоном может быть для вас полезна:





1. Согласно Американской ассоциации сердца, вода с лимоном снижает риск инфаркта;





2. Очищает кожу и уменьшает признаки старения, в том числе морщинки и пигментные пятна;





3. Очищает организм и улучшает работу печени;





4. Улучшает настроение и предотвращает его скачки;





5. Выравнивает кислотные уровни в организме;





6. Уменьшает воспалительные процессы в организме и немного успокаивает несильные боли;





7. Помогает от похмелья;





8. Приглушает аппетит и помогает при потере веса;





9. Уменьшает дискомфорт при запоре;





10. Освежает дыхание;





11. Успокаивает дыхательную систему;





12. Уменьшает воспаление в мочевых путях;





13. Препятствует обезвоживанию и адреналиновой усталости;





14. Регулирует обмен веществ;





15. Стимулирует мозговую деятельность;





16. Укрепляет иммунитет;





17. Препятствует возникновению грибковых заболеваний;





18. Очищает внутренние органы и поддерживает их нормальную работу;





19. Улучшает работу пищеварительной системы;





20. Укрепляет общее здоровье.