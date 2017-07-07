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22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день

DELFI Woman
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22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: Shutterstock

Авокадо — не просто один из трендов кулинарного мира. Это самый настоящий чудо-фрукт, содержащий в себе невероятное количество полезных жиров и питательных веществ: олеиновую кислоту, лютеин, фолиевую кислоту, витамин Е, мононенасыщенные жиры (среди них, кстати, и глутатион, который защищает организм от сердечных заболеваний, рака, болезней глаз и мозга). Если это звучит недостаточно убедительно, то портал Power of Positivity перечисляет еще 22 веских причины, узнав которые, вы определенно захотите ввести авокадо в свой ежедневный рацион.

Хоть термина "супер-еда" и не существует медицинской или юридической терминологии, врачи, диетологи и специалисты по фитнесу в один голос называют авокадо кладезью антиоксидантов, полифенолов, витаминов и минералов. Американский доктор Фрэнк Липман ставит авокадо на третье место среди "супер-еды" по его полезным свойствам, где оно уступает лишь листовой зелени и капустным овощам.

Итак, перед вами целых 22 ответа на вопрос, почему полезно каждый день съедать хотя бы одно авокадо:

1. Авокадо богат питательными веществами

Плоды авокадо — богатейшие источники витаминов и минералов: в одной порции их около 20. В пересчете на суточную дозу 100 граммов авокадо содержит 26% витамина К, 20% фолиевой кислоты, 17% витамина С и 14% калия.

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: DELFI

2. Обильный источник полезных жиров
Авокадо — жирный продукт, но хорошая новость в том, что это мононенасыщенный полезный жир.

3. Помогает нормализовать вес

Несмотря на высокое содержание жира, авокадо помогает нормализовать и поддерживать здоровый вес — мякоть плода богата клетчаткой и оставляет долгое ощущение сытости.

4. Борется с воспалениями

Авокадо снабжает организм олеиновой кислотой, которая уменьшает воспалительные процессы.

5. Благотворно влияет на зрение
В авокадо содержится лютеин и зеаксантин — вещества, которые борются с дистрофией сетчатки глаза.

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: Shutterstock

6. Предотвращает диабет

Исследования подтверждают, что у тех, кто есть авокадо на обед, стабилизируется уровень сахара в крови.

7. Повышает усвоение питательных веществ

Разумеется, употребление витаминов, минералов и нутриентов очень полезно, но организм еще должен их усвоить. И тут на помощь приходит авокадо.

8. Понижает уровень холестерина

Ученые пришли к выводу, что авокадо снижает общий уровень холестерина, триглицеридов и "плохого" холестерина (ЛНП).

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: Shutterstock

9. Улучшает здоровье кожи и волос

Как мы говорили выше, авокадо богато витамином Е и полезными жирами, а это сочетание необходимо, если вы хотите густые блестящие волосы и сияющую кожу.

10. Эффективный анальгетик

В большинстве случаев испытываемой боли ее причиной служит воспаление. Авокадо подавляют воспалительные процессы и, соответственно, боль от воспалений.

11. Укрепляет кости

В авокадо содержится медь, фолиевая кислота и витамин К — важные элементы для крепких костей.

12. Борется с раком

Противораковые свойства авокадо еще не до конца изучены, но уже точно известно, что авокадо замедляет рост клеток рака простаты.

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: Shutterstock

13. Улучшает пищеварение

Клетчатка — важнейший элемент для нормальной работы желудка и кишечника. К счастью, в авокадо полным-полно клетчатки.

14. Нормализует давление

Калий имеет очень большое значение в регуляции артериального давления, а в одном авокадо содержится 28% калия от рекомендуемой дневной дозы.

15. Помогает малышу родиться здоровым

Витамины В6 и С, фолиевая кислота и калий — одни из самых важных веществ для беременных женщин. Авокадо, разумеется, богат всеми перечисленными нутриентами.

16. Способствует работе мозга

Калий и фолиевая кислота известны своими питательными качествами для мозга, и дефицит этих веществ может вызвать депрессию и сопутствующие симптомы. В авокадо в обилии содержатся оба вещества.

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: Shutterstock

17. Высокая энергетическая ценность

Об это достоинстве авокадо очень часто забывают. Из всех веществ в авокадо — углеводы, жир и белок —именно полезные жиры способны зарядить ваш организм полезной и чистой энергией. Более того, энергия от авокадо расходуется медленнее обычных фруктов, поэтому ее хватает на очень долго.

18. Активирует иммунитет

Содержащиеся в авокадо витамины С, В и Е запускают иммунную систему и помогают ей нормально функционировать.

19. Стимулирует мозг

Медь считается мощным стимулятором мозга, действием которого часто пренебрегают. Авокадо содержит 20% рекомендуемой дневной дозы меди, что может здорово улучшить ваши умственные способности.

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день
Foto: Shutterstock

20. Универсальный фрукт

Авокадо можно подать как угодно: нарезать, нарубить, намазать, смешать или подать как гарнир. Его можно запекать, класть в десерт, готовить суп, фаршировать, добавить в салат, хумус или песто. Это поистине уникальный фрукт.

21. Содержит больше калия, чем бананы

Невероятно, но факт. Да, многие привыкли считать бананы главным источником калия, но в одном авокадо в два раза больше калия, чем в одном банане.

22. Ешьте, дети, авокадо — будете здоровы

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 17 500 человек, те, кто регулярно ест авокадо, в разы здоровее остальных. Авокадоеды гораздо реже страдают от болезней сердца, диабета и ожирения.

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DELFI Woman

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