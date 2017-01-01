Лимонадная диета или детокс по методу Master Cleanse





Эта диета фактически означает 10-дневный курс голодания. Все это время нельзя употреблять ничего, кроме напитка, состоящего из воды, лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. Изначально Master Cleanse был заявлен как программа для очищения организма от шлаков, но благодаря рекламе со стороны "звезд" быстро вошел в моду как метод, позволяющий быстро сбросить вес.





Однако, как считает врач Эд Зимни (Ed Zimney), который посвятил Master Cleanse свою колонку на сайте Everyday Health, такая "голодная" диета хоть и способствует быстрому похудению, но приносит организму один только вред, так как неминуемо гарантирует возвращение потерянных килограммов.





Такие резкие колебания веса отрицательно сказываются на здоровье. Кроме того, подчеркивает Зимни, ни каждый из ингредиентов "лимонадной диеты" сам по себе, ни все они вместе не способны очистить организм. В целом многочисленные детокс-программы, которые якобы очищают организм от неких ядов, являются не более чем мифом и обманом.





Лунная диета ("диета оборотня") Концепция этой диеты основана на предположении, что, поскольку человеческий организм по большей части состоит из воды, он подчиняется фазам Луны в той же мере, что моря и океаны с их отливами и приливами. Поэтому голодание в полнолуние или в новолуние может якобы всего за сутки очистить организм, избавив его от излишков воды и лишних килограммов. Кроме того, есть более расширенная версия лунной диеты, когда в каждую фазу Луны нужно питаться определенными видами пищи. Как отмечает диетолог Элис Левайн (Alyse Levine), хотя краткосрочные периоды голодания никакого вреда здоровому человеку принести не могут, в целом идея, лежащая в основе этой диеты, научных доказательств не имеет.



Соковая диета Диета "на соках" — еще одна из разновидностей модных детокс-программ. Она предполагает на некоторое время — от трех до десяти дней — исключение из рациона всего, кроме натуральных свежевыжатых фруктовых и овощных соков. Основной недостаток такой диеты, заявила CBS News специалист по спортивному питанию из Калифорнийского университета Лиз Эплгэйт (Liz Applegate), — это дефицит белков и калорий, что лишает организм необходимых для жизни веществ и энергии. Это приводит к замедлению метаболизма во время диеты и быстрому возвращению сброшенных килограммов после возврата к нормальному питанию. Кроме того, научные доказательства пользы соковой диеты для здоровья отсутствуют, отметила Эплгэйт.