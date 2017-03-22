Наверняка вам известно, что сахар не полезен для здоровья и для фигуры. Ученые продолжают спорить, что наносит больший вред нашему организму – сам сахар или избыток калорий, который он содержит. Но в одном они единодушны: если вы хотите избавиться от лишнего веса, ваши отношения со сладким нуждаются в серьезном пересмотре. Однако, это как раз тот случай, когда сказать легче, чем сделать. Онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура" рассказывает про четыре стратегии для худеющих.
Тяга к сладкому похожа на зависимость. При этом, как показали исследования, сам по себе сахар не вызывает привыкания. В самом деле, вам встречались люди, которые целыми днями грызут кусочки рафинада или едят сахар столовыми ложками, зачерпывая прямо из пакета? А вот сочетание сахара и жиров, которое составляет основу тортов, пирожных, конфет, действительно способно отключать разум и волю. Но если вы думаете, что не можете справиться с этой зависимостью, то вы не правы. Сможете!
Причин, по которым нас тянет на сладкое, несколько. Иногда в этом повинны скачки инсулина, вызванные злоупотреблением фаст-фудом, недостатком сна и стрессом. Иногда нам грустно, скучно, тоскливо и мы хотим порадовать себя самым простым способом — съесть шоколадку. А иногда это просто привычка и каждый прием пищи мы завершаем десертом.
Вот четыре стратегии для худеющих, которые помогут контролировать отношения с лакомствами. И одна стратегия, которая позволит избежать ошибок на этом пути.