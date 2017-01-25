Что съесть, чтобы кожа засияла: советы диетолога

Когда мороз приводит нашу кожу в состояние паники, вызывая сухость, тусклость и покраснения, мы пополняем запасы кремов. Но не менее важны и запасы "правильных" продуктов в холодильнике. Каких именно — расскажет Келли Левек, диетолог, эксперт по питанию и здоровому образу жизни, которая консультирует знаменитостей в Лос-Анджелесе.

Вы удивитесь, но красота начинается не в самом красивом месте — кишечнике. Пищеварение осуществляется благодаря сложной экосистеме бактерий, перерабатывающих все, что вы едите, а затем питающих организм, кожу в том числе. Так что если вы употребляете здоровую пищу, то и кожа будет здоровой — свежей, сияющей, упругой.

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Вода как еда

Пить воду лучше между приемами пищи, чем во время еды. Иначе снижается эффективность процесса пищеварения и организм не усваивает все полезные элементы. Правда, для полноценного увлажнения кожи одной воды недостаточно, надо добавить фрукты и овощи.

Лимоны и огурцы содержат много воды и медленнее усваиваются организмом по сравнению с обычной водой. А значит, увлажнение будет более длительным. Еще лимоны помогают вывести лишнюю жидкость, сбалансировать уровень натрия и калия в клетках. Добавляйте лимонный сок в блюда, особенно когда едите не дома.

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Петрушка и кинза



Поклонники здорового питания знают, что петрушка поддерживает функции печени и почек, стимулирует обмен веществ. Кинза богата антиоксидантами, которые предотвращают повреждения, вызванные воздействием свободных радикалов. Также она помогает избавляться от тяжелых металлов, попадающих в организм при употреблении неорганических продуктов.

Листовая зелень

Кудрявая капуста не просто так стала самой популярной среди суперфудов. Она обладает противовоспалительными свойствами, богата антиоксидантами, витаминами А и С, клетчаткой и кальцием. А железа содержит больше, чем говядина.

Еще один любимец диетологов — шпинат. Это отличный источник кислот омега-3, калия, кальция, железа, магния, витаминов B, C и E. Не любите шпинат? Не проблема: вся листовая зелень содержит фолаты (витамин В9), необходимые для восстановления ДНК.

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Фрукты-ягоды

О пользе ягод и фруктов уже много сказано, но я хочу остановиться на чернике и гранатах. Оба этих продукта богаты мощными антиоксидантами флавоноидами, витаминами А и С. И, что особенно важно для обладателей проблемной кожи, — дубильными веществами. К тому же в гранате содержится редкая гранатовая кислота и 15 аминокислот.



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