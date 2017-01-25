Что съесть, чтобы кожа засияла: советы диетолога

К середине зимы кожа начинает уставать от мороза и ветра, поэтому тускнеет, слабеет, становится раздражительной. Но ей легко помочь, если всего лишь скорректировать рацион питания, пишет Леди.mail.ru.
Когда мороз приводит нашу кожу в состояние паники, вызывая сухость, тусклость и покраснения, мы пополняем запасы кремов. Но не менее важны и запасы "правильных" продуктов в холодильнике. Каких именно — расскажет Келли Левек, диетолог, эксперт по питанию и здоровому образу жизни, которая консультирует знаменитостей в Лос-Анджелесе.
Вы удивитесь, но красота начинается не в самом красивом месте — кишечнике. Пищеварение осуществляется благодаря сложной экосистеме бактерий, перерабатывающих все, что вы едите, а затем питающих организм, кожу в том числе. Так что если вы употребляете здоровую пищу, то и кожа будет здоровой — свежей, сияющей, упругой.
Вода как еда
Пить воду лучше между приемами пищи, чем во время еды. Иначе снижается эффективность процесса пищеварения и организм не усваивает все полезные элементы. Правда, для полноценного увлажнения кожи одной воды недостаточно, надо добавить фрукты и овощи.
Лимоны и огурцы содержат много воды и медленнее усваиваются организмом по сравнению с обычной водой. А значит, увлажнение будет более длительным. Еще лимоны помогают вывести лишнюю жидкость, сбалансировать уровень натрия и калия в клетках. Добавляйте лимонный сок в блюда, особенно когда едите не дома.
Поклонники здорового питания знают, что петрушка поддерживает функции печени и почек, стимулирует обмен веществ. Кинза богата антиоксидантами, которые предотвращают повреждения, вызванные воздействием свободных радикалов. Также она помогает избавляться от тяжелых металлов, попадающих в организм при употреблении неорганических продуктов.
Листовая зелень
Кудрявая капуста не просто так стала самой популярной среди суперфудов. Она обладает противовоспалительными свойствами, богата антиоксидантами, витаминами А и С, клетчаткой и кальцием. А железа содержит больше, чем говядина.
Еще один любимец диетологов — шпинат. Это отличный источник кислот омега-3, калия, кальция, железа, магния, витаминов B, C и E. Не любите шпинат? Не проблема: вся листовая зелень содержит фолаты (витамин В9), необходимые для восстановления ДНК.
Фрукты-ягоды
О пользе ягод и фруктов уже много сказано, но я хочу остановиться на чернике и гранатах. Оба этих продукта богаты мощными антиоксидантами флавоноидами, витаминами А и С. И, что особенно важно для обладателей проблемной кожи, — дубильными веществами. К тому же в гранате содержится редкая гранатовая кислота и 15 аминокислот.
Морепродукты
Жирные кислоты — чуть ли не главные вещества, когда речь идет о поддержке состояния кожи. Если организму не хватает жиров, кожа тускнеет и теряет влагу. Так что морепродукты, богатые такими кислотами, должны быть в рационе обязательно. Я часто говорю пациентам, что, если есть по банке сардин в день, ваш пластический хирург останется без работы.
Орехи
Одна порция орехов содержит 2776 мг незаменимых жирных кислот омега-3 и служит отличным источником белка и меди — минерала, который запускает выработку коллагена.
Кокосовое масло
Кокосовое масло хорошо тем, что его можно и на кожу нанести, и добавить в еду. Это масло обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что помогает бороться с несовершенствами. А при употреблении в пищу оно усваивается печенью и становится источником энергии, вместо того чтобы откладываться в качестве жира.