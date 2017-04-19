Старость ассоциируется у нас, во-первых, с развитием некоторых болезней, например, диабетом, раком, инфарктами, инсультами; во-вторых, с ухудшением состояния кожи — она становится обвислой и морщинистой; в-третьих, с ухудшением работы мозга — снижением свойств памяти и интеллекта. Все это является результатом процессов повреждения клеток и нарушения обмена веществ. Когда человек начинает принимать лекарства, нередко бывает уже поздно. Но есть профилактические средства, которые вы можете употреблять всю жизнь без особых напрягов.