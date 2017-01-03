Десять признаков, говорящих о том, что вам пора худеть

Если с наступлением зимы вы заметили, что важи джинсы стали слегка узковаты, а щеки, наоборот, увеличились в размерах — не стоит сразу впадать в панику и садиться на самую зверскую из существующих диет. Для сохранения стройности достаточно будет и просто увеличить физическую нагрузку, и отказаться от печенек к чаю. Однако, если лишний вес доставляет одну из нижеописанных неприятностей, о которых предупреждают специалисты Cosmopolitan, то, вполне возможно, в будущем "наеденные" килограммы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Доля жира в женском теле в среднем составляет от 25 до 31% — именно такое его количество не только не мешает нам, но и является необходимым для нормального функционирования организма. В свою очередь, нормальным индексом массы тела (ИМТ) для женщины считается от 18,5 до 24,9 пунктов, но эксперты тут же оговариваются, что не стоит полагаться исключительно на этот показатель — вы вполне можете быть здоровы при ИМТ, превышающем 24,9 пункта и страдать от проблем со здоровьем при 20 пунктах. В конечном счете, все зависит от специфики вашего организма и множества других факторов.

При помощи этого калькулятора вы можете рассчитать свой ИМТ.

И все же, если ИМТ превышает 24,9 пункта, и ко всему у вас наблюдается один из симптомов, которые описаны ниже, то вам пора серьезно заняться своей физической формой и прекратить слишком частые "визиты к холодильнику"!

1. Физическая активность доставляет вам дискомфорт — собственный вес кажется вам непомерной ношей и вы бустро утомляетесь во время совершения простейших упражнений.

2. Вы начали храпеть и качество вашего сна ухудшилось. Причиной может быть апноэ во сне, развившееся в том числе и из-за лишнего веса. Это состояние может быть опасным для вашей жизни.

3. Отдельные части тела стали слишком чувствительными — причиной такому явлению может быть чрезмерное натяжение кожных покровов, образовавшееся из-за лишнего веса.

4. Вы постоянно ощущаете усталость и желание отдохнуть может появиться даже после похода в ближайший магазин.

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5. Вы не чувствуете насыщения даже несмотря на то, что едите практически все время. Конечно, это может происходить из-за неправильных пищевых привычек или продуктов, которые утоляют голод на слишком короткий промежуток времени. Но постоянный голод может также свидетельствовать о развитии у вас сахарного диабета — особенно, если ваш ИМТ увеличен уже не первый год. Важно проверить себя и на другие симптомы диабета.

6. Вы страдаете от гипертонии и повышенного уровня холестерина. Чтобы нормализовать эти показатели, прежде всего необходимо не бросаться пить соответствующие медикаменты, а избавиться от лишнего веса и привести в порядок свой рацион!

7. Обхват вашей талии составляет больше 90 сантиметров. В комбинации с повышенным ИМТ, этот признак может свидетельствовать о развитии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.

Foto: Shutterstock

8. В семейном анамнезе имеются смерти от онкологических заболеваний. Лишний вес влияет на выработку эстрогена, которая связана с риском развития рака груди. Если онкологические заболевания касались кого-то из вашей семьи, лишний вес для вас является особенно опасным!

9. Вы испытываете боли в спине и / или суставах — лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы, в результате чего движения со временем затрудняются и становятся болезненными.

10. Ваш вес накапливается постепенно и с течением времени вы начинаете весить все больше. Чтобы избежать опасных последствий этого явления, вам стоит изменить свой стиль жизни!

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У вас обязательно получится!